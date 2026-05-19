इलॉन मस्क बनाम ओपन एआई: अमेरिकी अदालत ने खारिज किया मुकदमा, ओपन एआई को मिली बड़ी जीत

कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट ने इलॉन मस्क द्वारा ओपन एआई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी के संभावित आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ऑकलैंड फेडरल कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए इलॉन मस्क द्वारा ओपन एआई के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नौ सदस्यीय जूरी ने इस जटिल मामले पर दो घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि ओपन एआई अपने मूल उद्देश्यों से भटकने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मस्क ने यह याचिका बहुत देरी से दायर की थी। मस्क ने अगस्त 2024 में यह मामला दर्ज कराया था, जबकि जूरी और जज का मानना था कि उन्हें कंपनी की कारोबारी योजनाओं और बदलावों की जानकारी कई साल पहले ही थी, जिससे उनकी याचिका कानूनी समय सीमा के बाहर हो गई। इस फैसले से ओपन एआई को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ हो गया है। वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि ओपन एआई का बाजार मूल्य एक हजार अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसे तकनीकी इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक पेशकशों में से एक बना देगा। इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में इलॉन मस्क के वे आरोप थे जिनमें उन्होंने दावा किया था कि ओपन एआई ने मानवता के हित में सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के अपने मूल संकल्प को त्याग कर केवल मुनाफे की राह पकड़ ली है। मस्क का तर्क था कि उन्होंने 2015 में इस संस्था की स्थापना एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में करने में मदद की थी, ताकि एआई तकनीक का लाभ पूरी मानवता को मिल सके और यह किसी एक व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में न रहे। हालांकि, मस्क के अनुसार, सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने इस चैरिटी संस्था को एक निजी मुनाफे की मशीन में बदल दिया। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन ने एक परोपकारी संस्था को लूटकर खुद को अमीर बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका में दान और परोपकार की भावना के लिए यह मिसाल अत्यंत विनाशकारी साबित होगी। हालांकि, जज यवोन गोंजालेज रोजर्स ने संकेत दिया कि अपील की प्रक्रिया में भी मस्क के लिए राह आसान नहीं होगी क्योंकि जूरी के फैसले के समर्थन में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। दूसरी ओर, ओपन एआई ने मस्क के इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे एक प्रतिस्पर्धी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की सोची-समझी साजिश करार दिया। कंपनी के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि इलॉन मस्क वर्तमान में अपनी खुद की एआई कंपनी एक्स एआई के जरिए बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह मुकदमा केवल अपनी व्यावसायिक स्थिति मजबूत करने के लिए लड़ा जा रहा था। ओपन एआई के वकील विलियम सैविट ने जोर देकर कहा कि मस्क की बातें केवल कहानियां थीं जिनमें तथ्यों का अभाव था। मुकदमे के दौरान यह बात भी सामने आई कि 2023 में सैम ऑल्टमैन को कंपनी के बोर्ड से कुछ समय के लिए हटाया गया था, जिससे उनकी पारदर्शिता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे थे, लेकिन अंततः उन्हें वापस लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका पर भी चर्चा हुई, जिसने इस साझेदारी में लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे मस्क का यह दावा मजबूत हुआ कि कंपनी अब एक कॉर्पोरेट इकाई बन चुकी है। इस पूरे अदालती प्रकरण के दौरान केवल कानूनी पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि एआई के सामाजिक और मानवीय प्रभावों पर भी गहरी चिंताएं व्यक्त की गईं। हालांकि जज ने सुनवाई को एआई के खतरों पर बहस में बदलने से मना कर दिया था, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर, नौकरियों का छिनना और मानव अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरों जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बने रहे। अदालत के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मस्क और ऑल्टमैन दोनों के खिलाफ नारेबाजी की, उनका मानना था कि एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा, उसका नियंत्रण केवल कुछ चुनिंदा अरबपतियों के हाथों में होना खतरनाक है। कोलंबिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर डोरोथी लुंद ने इस स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि यह आधुनिक युग की एक विडंबना है कि इतनी महत्वपूर्ण तकनीक सरकारी नियंत्रण के बजाय निजी कंपनियों और मुनाफा कमाने वाले व्यक्तियों द्वारा विकसित की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक शक्ति बन चुका है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय करेगा.

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ऑकलैंड फेडरल कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए इलॉन मस्क द्वारा ओपन एआई के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नौ सदस्यीय जूरी ने इस जटिल मामले पर दो घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि ओपन एआई अपने मूल उद्देश्यों से भटकने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मस्क ने यह याचिका बहुत देरी से दायर की थी। मस्क ने अगस्त 2024 में यह मामला दर्ज कराया था, जबकि जूरी और जज का मानना था कि उन्हें कंपनी की कारोबारी योजनाओं और बदलावों की जानकारी कई साल पहले ही थी, जिससे उनकी याचिका कानूनी समय सीमा के बाहर हो गई। इस फैसले से ओपन एआई को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ हो गया है। वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि ओपन एआई का बाजार मूल्य एक हजार अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसे तकनीकी इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक पेशकशों में से एक बना देगा। इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में इलॉन मस्क के वे आरोप थे जिनमें उन्होंने दावा किया था कि ओपन एआई ने मानवता के हित में सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के अपने मूल संकल्प को त्याग कर केवल मुनाफे की राह पकड़ ली है। मस्क का तर्क था कि उन्होंने 2015 में इस संस्था की स्थापना एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में करने में मदद की थी, ताकि एआई तकनीक का लाभ पूरी मानवता को मिल सके और यह किसी एक व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में न रहे। हालांकि, मस्क के अनुसार, सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने इस चैरिटी संस्था को एक निजी मुनाफे की मशीन में बदल दिया। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन ने एक परोपकारी संस्था को लूटकर खुद को अमीर बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका में दान और परोपकार की भावना के लिए यह मिसाल अत्यंत विनाशकारी साबित होगी। हालांकि, जज यवोन गोंजालेज रोजर्स ने संकेत दिया कि अपील की प्रक्रिया में भी मस्क के लिए राह आसान नहीं होगी क्योंकि जूरी के फैसले के समर्थन में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। दूसरी ओर, ओपन एआई ने मस्क के इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे एक प्रतिस्पर्धी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की सोची-समझी साजिश करार दिया। कंपनी के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि इलॉन मस्क वर्तमान में अपनी खुद की एआई कंपनी एक्स एआई के जरिए बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह मुकदमा केवल अपनी व्यावसायिक स्थिति मजबूत करने के लिए लड़ा जा रहा था। ओपन एआई के वकील विलियम सैविट ने जोर देकर कहा कि मस्क की बातें केवल कहानियां थीं जिनमें तथ्यों का अभाव था। मुकदमे के दौरान यह बात भी सामने आई कि 2023 में सैम ऑल्टमैन को कंपनी के बोर्ड से कुछ समय के लिए हटाया गया था, जिससे उनकी पारदर्शिता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे थे, लेकिन अंततः उन्हें वापस लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका पर भी चर्चा हुई, जिसने इस साझेदारी में लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे मस्क का यह दावा मजबूत हुआ कि कंपनी अब एक कॉर्पोरेट इकाई बन चुकी है। इस पूरे अदालती प्रकरण के दौरान केवल कानूनी पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि एआई के सामाजिक और मानवीय प्रभावों पर भी गहरी चिंताएं व्यक्त की गईं। हालांकि जज ने सुनवाई को एआई के खतरों पर बहस में बदलने से मना कर दिया था, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर, नौकरियों का छिनना और मानव अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरों जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बने रहे। अदालत के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मस्क और ऑल्टमैन दोनों के खिलाफ नारेबाजी की, उनका मानना था कि एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा, उसका नियंत्रण केवल कुछ चुनिंदा अरबपतियों के हाथों में होना खतरनाक है। कोलंबिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर डोरोथी लुंद ने इस स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि यह आधुनिक युग की एक विडंबना है कि इतनी महत्वपूर्ण तकनीक सरकारी नियंत्रण के बजाय निजी कंपनियों और मुनाफा कमाने वाले व्यक्तियों द्वारा विकसित की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक शक्ति बन चुका है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय करेगा





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