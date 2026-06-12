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इलॉन मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पार, अब 174 देशों की GDP से अमीर

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इलॉन मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पार, अब 174 देशों की GDP से अमीर
इलॉन मस्कस्पेस एक्सIPO
📆12-06-2026 13:24:00
📰Dainik Bhaskar
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इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर का IPO लॉन्च किया है, जिससे उनकी नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पार हो गई है।

इलॉन मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पार, अब 174 देशों की GDP से अमीर; 2 बार पाकिस्तान खरीदकर भी छुट्टे बच जाएंगे अगर आप रोज एक करोड़ रुपए खर्च करें बिना रुके बिना छुट्टी लिए तो इलॉन मस्क की मौजूदा संपत्ति खर्च करने में आपको करीब 26 हजार साल से ज्यादा लगेंगे 11 जून 2026 को स्पेसएक्स के IPO ने मस्क को वो मुकाम दे दिया जहां इंसानी इतिहास में कोई नहीं पहुंचा है आखिर मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर कैसे बने ये कितनी बड़ी रकम है और स्पेसएक्स आगे क्या करने वाली है जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में इलॉन मस्क की स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी है स्पेसएक्स ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट वगैरह बनाती है साथ ही स्टारलिंक नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भी देती है फरवरी 2026 में मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI को भी इसी में शामिल कर लिया था AI प्लेटफॉर्म ग्रोक इसी xAI का बनाया हुआ है स्पेसएक्स अब तक प्राइवेट कंपनी थी यानी इसके शेयर आम लोग शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते थे 11 जून 2026 को इसने अमेरिकी शेयर बाजार NASDAQ पर अपना IPO लॉन्च किया है जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्टेड होने के लिए शेयर जारी करती है तो उसे IPO यानी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं रॉयटर्स ने कंपनी के दस्तावेजों और फोर्ब्स के अनुमानों के आधार पर हिसाब लगाया है कि जैसे ही स्पेसएक्स शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करेगी मस्क की कुल संपत्ति 1 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगी IPO लॉन्च करते समय कंपनी अपने एक शेयर का बेसिक प्राइस तय करती है और ऐसे सैकड़ों हजारों या लाखों शेयर इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाते हैं जब लोग ये शेयर खरीदते हैं तो कंपनी पैसा जुटाती है आगे जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है इससे शेयर खरीदने वाले लोगों को मुनाफा होता है 11 जून को स्पेसएक्स ने 135 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 55 55 करोड़ शेयर्स का IPO लॉन्च किया है इनकी कुल कीमत 75 बिलियन डॉलर यानी 7 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है ये अब तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा IPO है इससे पहले 2019 में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने 29 4 अरब डॉलर का IPO लॉन्च किया था स्पेसएक्स के मुताबिक IPO के जरिए उसने 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम जुटा ली है यानी IPO कंपनी के सारे शेयर बिक गए इससे स्पेसएक्स की अपनी वैल्यूएशन बढ़कर करीब 1 78 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 170 लाख करोड़ रुपये हो गई स्पेसएक्स के CEO और CTO मस्क के पास इसकी कुल 42 हिस्सेदारी है यानी उनके पास पहले से ही कंपनी के 4 8 अरब शेयर्स हैं जिनकी कीमत 644 बिलियन डॉलर यानी 61 41 लाख करोड़ रुपये है उनके पास 44 अरब डॉलर यानी करीब 4 2 लाख करोड़ रुपये कीमत के स्टॉक ऑप्शन भी हैं इसके अलावा मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप 1 5 ट्रिलियन डॉलर है इसमें मस्क की करीब 12 हिस्सेदारी है यानी करीब 180 बिलियन डॉलर यानी 17 16 लाख करोड़ रुपये मस्क टेस्ला में करीब 8 हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं चूंकि IPO लॉन्च होने के बाद लोगों के शेयर खरीदने के चलते उसका प्राइस भी बढ़ता है फोर्ब्स के मुताबिक स्पेसएक्स का शेयर शुरुआती प्राइस यानी 135 डॉलर से 3 5 डॉलर बढ़कर 138 5 डॉलर पहुंच जाए या फिर टेस्ला का शेयर 399 डॉलर से बढ़कर 424 डॉलर का हो जाए तो मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी रुपये में करीब 95 35 लाख करोड़ कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में स्थित स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कंपनी फाल्कन और स्टारशिप जैसे रॉकेट्स का निर्माण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहीं से मैनेज करती है फोटो - AFP किसी की कमाई कितनी ज्यादा है इसे समझने का एक तरीका ये है कि उस रकम से क्या-क्या खरीदा जा सकता है मस्क 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ से सैद्धांतिक रूप से कई देश खरीदने से लेकर मंगल ग्रह पर कॉलोनी तक बसा सकते हैं अगर कोई देश कभी बिके तो उसकी कीमत आंकने का सबसे सही जरिया उसकी जीडीपी हो सकती है 2025 में पाकिस्तान की GDP 380 बिलियन डॉलर यानी 36 23 लाख करोड़ रुपये है मस्क की नेटवर्थ इससे लगभग ढाई गुना ज्यादा है यानी 2 बार पाकिस्तान खरीदने के बाद भी मस्क के पास करीब 22 89 लाख करोड़ रुपये बच जाएंगे सऊदी अरब और नीदरलैंड की GDP 1 2 ट्रिलियन डॉलर की है मस्क अपनी नेटवर्थ में कुछ बचत मिलाएं तो ये देश खरीद सकते हैं अगर मस्क दो देश खरीदना चाहें तो 054 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला सिंगापुर और 053 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला न्यूजीलैंड को खरीद सकते है.

इलॉन मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर पार, अब 174 देशों की GDP से अमीर; 2 बार पाकिस्तान खरीदकर भी छुट्टे बच जाएंगे अगर आप रोज एक करोड़ रुपए खर्च करें बिना रुके बिना छुट्टी लिए तो इलॉन मस्क की मौजूदा संपत्ति खर्च करने में आपको करीब 26 हजार साल से ज्यादा लगेंगे 11 जून 2026 को स्पेसएक्स के IPO ने मस्क को वो मुकाम दे दिया जहां इंसानी इतिहास में कोई नहीं पहुंचा है आखिर मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर कैसे बने ये कितनी बड़ी रकम है और स्पेसएक्स आगे क्या करने वाली है जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में इलॉन मस्क की स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी है स्पेसएक्स ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट वगैरह बनाती है साथ ही स्टारलिंक नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भी देती है फरवरी 2026 में मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI को भी इसी में शामिल कर लिया था AI प्लेटफॉर्म ग्रोक इसी xAI का बनाया हुआ है स्पेसएक्स अब तक प्राइवेट कंपनी थी यानी इसके शेयर आम लोग शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते थे 11 जून 2026 को इसने अमेरिकी शेयर बाजार NASDAQ पर अपना IPO लॉन्च किया है जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्टेड होने के लिए शेयर जारी करती है तो उसे IPO यानी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं रॉयटर्स ने कंपनी के दस्तावेजों और फोर्ब्स के अनुमानों के आधार पर हिसाब लगाया है कि जैसे ही स्पेसएक्स शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करेगी मस्क की कुल संपत्ति 1 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगी IPO लॉन्च करते समय कंपनी अपने एक शेयर का बेसिक प्राइस तय करती है और ऐसे सैकड़ों हजारों या लाखों शेयर इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाते हैं जब लोग ये शेयर खरीदते हैं तो कंपनी पैसा जुटाती है आगे जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है इससे शेयर खरीदने वाले लोगों को मुनाफा होता है 11 जून को स्पेसएक्स ने 135 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 55 55 करोड़ शेयर्स का IPO लॉन्च किया है इनकी कुल कीमत 75 बिलियन डॉलर यानी 7 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है ये अब तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा IPO है इससे पहले 2019 में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने 29 4 अरब डॉलर का IPO लॉन्च किया था स्पेसएक्स के मुताबिक IPO के जरिए उसने 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम जुटा ली है यानी IPO कंपनी के सारे शेयर बिक गए इससे स्पेसएक्स की अपनी वैल्यूएशन बढ़कर करीब 1 78 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 170 लाख करोड़ रुपये हो गई स्पेसएक्स के CEO और CTO मस्क के पास इसकी कुल 42 हिस्सेदारी है यानी उनके पास पहले से ही कंपनी के 4 8 अरब शेयर्स हैं जिनकी कीमत 644 बिलियन डॉलर यानी 61 41 लाख करोड़ रुपये है उनके पास 44 अरब डॉलर यानी करीब 4 2 लाख करोड़ रुपये कीमत के स्टॉक ऑप्शन भी हैं इसके अलावा मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप 1 5 ट्रिलियन डॉलर है इसमें मस्क की करीब 12 हिस्सेदारी है यानी करीब 180 बिलियन डॉलर यानी 17 16 लाख करोड़ रुपये मस्क टेस्ला में करीब 8 हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं चूंकि IPO लॉन्च होने के बाद लोगों के शेयर खरीदने के चलते उसका प्राइस भी बढ़ता है फोर्ब्स के मुताबिक स्पेसएक्स का शेयर शुरुआती प्राइस यानी 135 डॉलर से 3 5 डॉलर बढ़कर 138 5 डॉलर पहुंच जाए या फिर टेस्ला का शेयर 399 डॉलर से बढ़कर 424 डॉलर का हो जाए तो मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी रुपये में करीब 95 35 लाख करोड़ कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में स्थित स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कंपनी फाल्कन और स्टारशिप जैसे रॉकेट्स का निर्माण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहीं से मैनेज करती है फोटो - AFP किसी की कमाई कितनी ज्यादा है इसे समझने का एक तरीका ये है कि उस रकम से क्या-क्या खरीदा जा सकता है मस्क 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ से सैद्धांतिक रूप से कई देश खरीदने से लेकर मंगल ग्रह पर कॉलोनी तक बसा सकते हैं अगर कोई देश कभी बिके तो उसकी कीमत आंकने का सबसे सही जरिया उसकी जीडीपी हो सकती है 2025 में पाकिस्तान की GDP 380 बिलियन डॉलर यानी 36 23 लाख करोड़ रुपये है मस्क की नेटवर्थ इससे लगभग ढाई गुना ज्यादा है यानी 2 बार पाकिस्तान खरीदने के बाद भी मस्क के पास करीब 22 89 लाख करोड़ रुपये बच जाएंगे सऊदी अरब और नीदरलैंड की GDP 1 2 ट्रिलियन डॉलर की है मस्क अपनी नेटवर्थ में कुछ बचत मिलाएं तो ये देश खरीद सकते हैं अगर मस्क दो देश खरीदना चाहें तो 054 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला सिंगापुर और 053 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला न्यूजीलैंड को खरीद सकते है

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इलॉन मस्क स्पेस एक्स IPO नेटवर्थ ट्रिलियनेयर

 

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