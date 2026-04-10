इसरो ने गगनयान मिशन के लिए IADT-02 टेस्ट सफलतापूर्वक किया, 2027 में लॉन्च होगा मानव अंतरिक्ष मिशन

इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस सफलता पर इसरो को बधाई दी है।

नई दिल्ली: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( इसरो ) ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) की कुछ असफलताओं के बाद, इसरो ने दूसरे एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-02) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ.

जितेंद्र सिंह ने इस सफलता की घोषणा की और बताया कि परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण को गगनयान मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। हालांकि, इसरो की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।\डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए अगले साल होने वाली इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-02) की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और यह गगनयान मिशन की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह देश को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया मुकाम देगा। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। तकनीकी जटिलताओं के कारण मिशन में देरी हुई है, लेकिन भारत स्वदेशी रूप से इसकी क्षमता विकसित कर रहा है। अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां आमतौर पर गोपनीय रखी जाती हैं और किसी भी देश के साथ साझा नहीं की जाती हैं।\सरकार ने गगनयान कार्यक्रम के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह मिशन अब अंतिम चरण में है और पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने 8 अप्रैल को कहा था कि मानवरहित गगनयान मिशन की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा था, हम पहले मानवरहित गगनयान मिशन से ठीक पहले मिल रहे हैं। यह कोई साधारण मिशन नहीं, बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। अंतिम मानवयुक्त प्रक्षेपण से पहले तीन मानवरहित मिशन होंगे। पहले मिशन की सभी गतिविधियां अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करेगा और देश को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। इस मिशन की सफलता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और यह देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा





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