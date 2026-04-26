इस्तांबुल में भारत के वांछित ड्रग तस्कर सलीम डोला गिरफ्तार

तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT और इस्तांबुल पुलिस ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे वांछित ड्रग तस्कर सलीम डोला को गिरफ्तार किया। डोला पर भारत में कई मामले दर्ज हैं और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

तुर्की के इस्तांबुल में भारत के सबसे वांछित ड्रग तस्कर सलीम डोला की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में उत्साह और गंभीरता दोनों का संचार किया है। यह गिरफ्तारी तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, MIT (Millî İstihbarat Teşkilatı) और इस्तांबुल पुलिस के नारकोटिक्स डिवीजन के संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम है। इस ऑपरेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिसमें भारी हथियारों से लैस कमांडो एक अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए और सलीम डोला को गिरफ्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य ऑपरेशन की सटीकता और गंभीरता को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार, सलीम डोला इस्तांबुल के बेयलिकदुज़ु जिले में एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली कि डोला वहीं पर मौजूद है, जिसके बाद एक विस्तृत योजना के तहत छापेमारी की गई। टीम ने बिना किसी चूक के अपार्टमेंट पर धावा बोला और सलीम डोला को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के लिए ले जाया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि डोला से पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, जो इस नेटवर्क को खत्म करने में मदद करेंगे। डोला पर भारत में कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से दूर था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) ने डोला पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, और मुंबई पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसका अर्थ है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराध ी है और किसी भी देश में पकड़ा जा सकता है। गिरफ्तारी के समय, सलीम डोला के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पासपोर्ट पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह फर्जी पहचान का उपयोग कर रहा था। यह तथ्य उसकी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के उसके प्रयासों को दर्शाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोला इस्तांबुल में रहते हुए भी ड्रग तस्करी के अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा था। उसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से भी जोड़ा जाता रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह एक बड़े और खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। वर्तमान में, MIT और इस्तांबुल पुलिस डोला से गहन पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा और कई अन्य अपराध ियों की पहचान उजागर होगी। भारत की एजेंसियां भी इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए तैयारी कर रही हैं। डोला की गिरफ्तारी न केवल भारत के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। यह कार्रवाई दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान से अपराध ियों को पकड़ना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना संभव है। इस गिरफ्तारी के बाद, सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की अन्य शाखाओं की जांच करने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डोला की गिरफ्तारी से ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाईयां और भी अधिक सफल होंगी। यह घटना ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की आवश्यकता पर भी जोर देती है.

तुर्की के इस्तांबुल में भारत के सबसे वांछित ड्रग तस्कर सलीम डोला की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में उत्साह और गंभीरता दोनों का संचार किया है। यह गिरफ्तारी तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, MIT (Millî İstihbarat Teşkilatı) और इस्तांबुल पुलिस के नारकोटिक्स डिवीजन के संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम है। इस ऑपरेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिसमें भारी हथियारों से लैस कमांडो एक अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए और सलीम डोला को गिरफ्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य ऑपरेशन की सटीकता और गंभीरता को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार, सलीम डोला इस्तांबुल के बेयलिकदुज़ु जिले में एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली कि डोला वहीं पर मौजूद है, जिसके बाद एक विस्तृत योजना के तहत छापेमारी की गई। टीम ने बिना किसी चूक के अपार्टमेंट पर धावा बोला और सलीम डोला को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के लिए ले जाया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि डोला से पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, जो इस नेटवर्क को खत्म करने में मदद करेंगे। डोला पर भारत में कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से दूर था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने डोला पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, और मुंबई पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसका अर्थ है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी है और किसी भी देश में पकड़ा जा सकता है। गिरफ्तारी के समय, सलीम डोला के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पासपोर्ट पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह फर्जी पहचान का उपयोग कर रहा था। यह तथ्य उसकी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के उसके प्रयासों को दर्शाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोला इस्तांबुल में रहते हुए भी ड्रग तस्करी के अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा था। उसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से भी जोड़ा जाता रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह एक बड़े और खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है। वर्तमान में, MIT और इस्तांबुल पुलिस डोला से गहन पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा और कई अन्य अपराधियों की पहचान उजागर होगी। भारत की एजेंसियां भी इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए तैयारी कर रही हैं। डोला की गिरफ्तारी न केवल भारत के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। यह कार्रवाई दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान से अपराधियों को पकड़ना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना संभव है। इस गिरफ्तारी के बाद, सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की अन्य शाखाओं की जांच करने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डोला की गिरफ्तारी से ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाईयां और भी अधिक सफल होंगी। यह घटना ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की आवश्यकता पर भी जोर देती है





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