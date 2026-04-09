इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 9 और 10 अप्रैल को स्थानीय अवकाश घोषित, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की तैयारी

इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 9 और 10 अप्रैल को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। स्कूल, कॉलेज और अधिकांश सरकारी-निजी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। अधिकारियों ने छुट्टी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन यह फैसला तब आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत होने वाली है।

इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 9 और 10 अप्रैल को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और अधिकांश सरकारी-निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन अस्पताल, पुलिस, बिजली, गैस और अन्य आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने भी अलग से अधिसूचना जारी की। अधिकारियों ने छुट्टी का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन यह निर्णय ठीक उसी समय आया है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति

वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल (शुक्रवार) को इस्लामाबाद में दोनों देशों की टीमों को आमंत्रित किया है।\28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों से हमले हुए। पाकिस्तान ने दोनों देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैकचैनल बातचीत की। पाकिस्तान के प्रयासों से अंततः दोनों पक्षों ने दो सप्ताह के लिए तत्काल युद्धविराम स्वीकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्वयं कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष से बात करने के बाद उन्होंने ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया। अब इस युद्धविराम को स्थायी बनाने और सभी विवादों को सुलझाने के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में सीधी बातचीत होनी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फोन पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और पुष्टि की कि ईरान वार्ता में भाग लेगा। ईरान ने अपनी 10 सूत्री योजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिका की ओर से भी भागीदारी की पुष्टि हुई है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर सकते हैं।\इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान की राजधानी क्षेत्र हैं। यहां उच्च स्तरीय विदेशी मेहमानों के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ती है। सड़कों पर आवाजाही सीमित हो सकती है। यातायात को बदला जा सकता है। स्कूल-कॉलेज बंद रखने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। प्रशासन को पूरी तरह से सुरक्षा और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। पीटीआई ने भी 9 अप्रैल को रावलपिंडी में रैली टाल दी है, ताकि कोई समस्या न हो। आवश्यक सेवाएं इसलिए चालू रखी गई हैं ताकि आम लोगों को अधिक असुविधा न हो। पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। ईरान के साथ पड़ोसी होने के कारण पुराने संबंध हैं। अमेरिका के साथ भी लंबे समय से राजनयिक और सैन्य संपर्क रहे हैं। इस बार पाकिस्तान ने दोनों ओर संदेश भेजे और युद्धविराम कराने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब दोनों देश इस्लामाबाद आकर अंतिम समझौते पर चर्चा करें। यदि यह बातचीत सफल होती है, तो पूरे क्षेत्र में शांति आ सकती है। 10 अप्रैल को बातचीत शुरू होगी। इसमें ईरान-अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्ष अभी भी कई मुद्दों पर एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन युद्धविराम एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है





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