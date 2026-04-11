इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले गलिबाफ ने साझा की मिनाब हमले की हृदयविदारक तस्वीर

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने मिनाब स्कूल हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए एक मार्मिक तस्वीर साझा की।

आज, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने वाली है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच, ईरान ी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ईरान ी प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान, गलिबाफ ने एक हृदयविदारक तस्वीर साझा की, जो मिनाब स्कूल हमले में मारे गए बच्चों की याद दिलाती है। गलिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्लेन के अंदर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान मिनाब स्कूल हमले के शिकार हुए बच्चों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि

दी गई।\तस्वीर में प्लेन की खाली सीटों पर मिनाब स्कूल हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें और उनके सामान को रखा गया था। खून से सने बैग और मासूम बच्चों की तस्वीरें हृदय को झकझोर देने वाली थीं। गलिबाफ ने इन सभी तस्वीरों के सामने सफेद गुलाब रखकर उन 168 निर्दोष बच्चों को श्रद्धांजलि दी, जो इस क्रूर हमले में मारे गए थे। तस्वीर में गलिबाफ को इन तस्वीरों को देखते हुए दिखाया गया है, उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ झलक रही थी। फोटो के साथ, उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'इस उड़ान में मेरे साथी, मिनाब -168।' यह भावुक पोस्ट उस भयानक त्रासदी की याद दिलाती है, जिसने ईरान के मिनाब शहर को हिलाकर रख दिया था।\यह ध्यान देने योग्य है कि 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के मिनाब में एक प्राथमिक स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 168 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचने पर, गलिबाफ ने तस्नीम न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अमेरिका के इरादों पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों के साथ बातचीत का अनुभव हमेशा निराशाजनक रहा है, जो अनुबंधों के उल्लंघन से भरा रहा है। गलिबाफ ने कहा, 'ईरान अच्छी नीयत के साथ बातचीत में शामिल हो रहा है, लेकिन हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है।' दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को धमकी दी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करके दुनिया को डराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे आज जीवित हैं तो केवल बातचीत के लिए। यह स्थिति दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जबकि शांति वार्ता की उम्मीद अभी भी बनी हुई है





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