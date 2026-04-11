इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता: सीजफायर को स्थायी बनाने की कोशिश

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को स्थायी बनाने के लिए इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका पर अविश्वास जताया है, जबकि अमेरिका ने भी अपनी महत्वपूर्ण टीम भेजी है। वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनका लक्ष्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाना है।

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को स्थायी बनाने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है। दोनों देशों के शीर्ष नेता इस महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हालांकि, बातचीत से पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कर दिया है कि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। अराघची ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ फोन पर हुई बातचीत में इस बात पर जोर दिया।\बातचीत शुरू होने से पहले, ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान

वाडेफुल से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने ईरान के रुख को स्पष्ट किया। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि ईरान इस बातचीत में 'बिना किसी भरोसे के' शामिल हो रहा है, जिसका मतलब है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका ने अतीत में कई बार वादे तोड़े हैं। दूसरी बात, ईरान ने सीजफायर को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह एक जिम्मेदार देश की तरह कार्य कर रहा है। ईरान की शर्तें स्पष्ट हैं: संघर्ष पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए, और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तीसरी बात, ईरान ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया, तो बातचीत विफल हो जाएगी। इस वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों में महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हैं। ईरान की ओर से एक प्रभावशाली टीम इस्लामाबाद पहुंची है, जिसका नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ कर रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल के सचिव अली-अकबर अहमदियान, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्माती और संसद के सदस्य भी हैं। इससे पता चलता है कि ईरान ने सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भेजा है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिका के क्षेत्रीय दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिका ने भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण टीम भेजी है।\इस महत्वपूर्ण बातचीत का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को स्थायी बनाना है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वार्ता कई चुनौतियों से भरी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अविश्वास का गहरा इतिहास रहा है। ईरान का यह रुख कि वह अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है, बातचीत को जटिल बना सकता है। हालांकि, ईरान की शर्तें स्पष्ट हैं और अगर उन्हें पूरा किया जाता है, तो यह एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए यह बातचीत आवश्यक है। इस वार्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति कितनी गंभीरता और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान इस वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और उसकी भूमिका दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण होगी। यह उम्मीद है कि यह वार्ता सफल होगी और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद करेगी। वार्ता में शामिल सभी पक्षों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी का भाव रखना होगा ताकि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके





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