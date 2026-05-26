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इस्लाम में 3 तरह से ईद मनाई जाती है

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इस्लाम में 3 तरह से ईद मनाई जाती है
ईदबकरीदईद-उल-फ़ितर
📆26-05-2026 04:18:00
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इस्लाम में 3 तरह से ईद मनाई जाती है। पहली ईद ईद-उल-फ़ितर है, जिसे मीठी ईद या सेवई वाली ईद भी कहा जाता है। इसे रमजान के महीने के खत्म होने पर जश्न के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी ईद ईद-उल-अजहा है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इसे इस्लाम धर्म को आखिरी और 12वें महीने में जिलहिज्जा की दसवीं तारीख को मनाया जाता है। तीसरी ईद ईद मिलाद-उन-नबी है, जिसे हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है।

दुनिया भर के मुसलमान ों का सबसे खास त्योहार ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को दो दिन रह गए हैं। भारत में बकरीद यानी ईद उल-अजहा 28 मई यानी परसों मनाई जाएगी। वहीं, सऊदी के देशों में बकरीद 27 मई यानी कल मनाई जाएगी। मुसलमान साल में आखिर कितनी बार ईद मनाते हैं?

आम तौर पर लोग यह जानते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही मुख्य ईद होती हैं। एक ईद-उल-फ़ितर और दूसरी ईद-उल-अजहा। इस्लाम में इन्हीं दो त्योहारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन, असल में मुसलमान साल में तीन बार ईद मनाते हैं और तीसरी ईद का नाम है ईद मिलाद-उन-नबी

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