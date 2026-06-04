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इस्राएल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर सहमति

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इस्राएल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर सहमति
इस्राएललेबनानयुद्धविराम
📆04-06-2026 06:10:00
📰DW Hindi
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इस्राएल और लेबनान के बीच सशर्त युद्धविराम पर बनी सहमति संघर्ष के बीच इस्राएल और लेबनान बुधवार को युद्धविराम को दोबारा बहाल करने पर सहमत हो गए हैं. अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में विशेष 'पायलट सुरक्षा क्षेत्र' बनाए जाएंगे, जहां से ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिज्बुल्लाह को पूरी तरह पीछे हटना होगा.

इस्राएल और लेबनान के बीच सशर्त युद्धविराम पर बनी सहमति संघर्ष के बीच इस्राएल और लेबनान बुधवार को युद्धविराम को दोबारा बहाल करने पर सहमत हो गए हैं.

अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में विशेष 'पायलट सुरक्षा क्षेत्र' बनाए जाएंगे, जहां से ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिज्बुल्लाह को पूरी तरह पीछे हटना होगा. हिज्बुल्लाह इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मार्च महीने से दोनों पक्षों के बीच दोबारा भड़की है, जिसने लेबनान में अब तक 3,300 से अधिक लोगों की जान ले ली है और 10,000 से ज्यादा लोगों को घायल किया है.

हालांकि, अप्रैल की शुरुआत में भी एक युद्धविराम की कोशिश की गई थी, लेकिन वह हिज्बुल्लाह और इस्राएल के बीच जारी गोलाबारी को रोकने में नाकाम रही थी. इस्राएल और लेबनान ने एक-दूसरे के प्रति किसी भी शत्रुतापूर्ण इरादे से इनकार करते हुए पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले बाहरी तत्वों को कड़ा संदेश दिया है.

राजनीति में महिलाओं पर पप्पू यादव के बयानों से छिड़ी चर्चा सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव के एक बयान से महिलाओं के प्रति राजनेताओं के नजरिए पर चर्चा छिड़ गई है. 33 फीसदी महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक दो तिहाई बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका. लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक जर्जर इमारत में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद हो रहा है.

महिला आरक्षण पर चर्चा के समय ध्यान रखनी चाहिए ये बातें भारत में महिला आरक्षण पर संसद में चर्चा होने जा रही है. ऐसे में जानकारों ने कई बातों का ख्याल रखने की सलाह दी है. हंगरी में 16 साल बाद प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सत्ता डगमगा रही है. हंगरी के चुनाव यूरोप के लिए इतने अहम क्यों हैं?

एक संशोधित कानून के मुताबिक, 17-45 साल के पुरुषों को तीन महीने से ज्यादा समय तक जर्मनी छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी

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इस्राएल लेबनान युद्धविराम हिज्बुल्लाह राजनीति महिला आरक्षण

 

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