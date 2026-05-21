इस वीकेंड ओटीटी पर मनोरंजन का महासंग्राम: सिस्टम और जैक रयान जैसी शानदार फिल्में और सीरीज तैयार

अगर आप इस सप्ताहांत घर पर रहकर मनोरंजन करना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। कोर्टरूम ड्रामा से लेकर पॉलिटिकल थ्रिलर और रियलिटी शो तक, सब कुछ मिलेगा।
इस सप्ताह का सप्ताहांत ओटीटी प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। जहां एक ओर सिनेमाघरों में दृश्यम 3 जैसी बड़ी फिल्में अपनी जगह बना चुकी हैं और चांद मेरा दिल जैसी फिल्में पर्दे पर सजने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन का एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं, ऐसे में अपने घर के सुकून भरे माहौल में एयर कंडीशनर की हवा के बीच बेहतरीन कंटेंट देखना सबसे सुखद अनुभव होता है। इस बार ओटीटी की सूची में वैरायटी का खास ख्याल रखा गया है, जिसमें थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा और रियलिटी शो का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सिस्टम की, जिसमें अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म एक कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा है, जो कानूनी दांव-पेच और न्याय की लड़ाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म का निर्माण पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने किया है और इसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। यह फिल्म 22 मई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल हो और अंत तक सस्पेंस बना रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। वहीं दूसरी ओर, जी5 प्लेटफॉर्म पर अंशुमान पुष्कर और महवश अभिनीत सीरीज सतरंगी दस्तक दे रही है। यह एक रिवेंज थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी काफी अलग और मार्मिक है। इसमें अंशुमान पुष्कर बबलू महतो के किरदार में नजर आएंगे। यह किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे परिस्थितियों के कारण मजबूरन लौंडा नाच की कला अपनानी पड़ती है। यह सीरीज केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के एक व्यक्ति के संघर्ष और उसकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाती है। इस सीरीज में दिग्गज अभिनेता कुमुद मिश्रा की उपस्थिति ने कहानी में और भी वजन जोड़ दिया है। यह 22 मई से दर्शकों के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्राइम वीडियो पर जैक रयान-घोस्ट वॉर रिलीज हुई है। यह एक अमेरिकी पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एंड्रयू बर्नस्टीन ने किया है। यह जैक रयान सीरीज की छठी फिल्म है और इसमें जॉन क्रासिंस्की ने एक बार फिर तेजतर्रार सीआईए विश्लेषक जैक रयान की भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली सीरीज खत्म हुई थी। वेंडेल पियर्स और सिएना मिलर जैसे कलाकारों के साथ यह फिल्म जासूसी और राजनीतिक साजिशों का एक जटिल जाल बुनती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। नेटफ्लिक्स पर भी इस वीकेंड काफी कुछ खास है। सबसे पहले एक दिलचस्प वर्कप्लेस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म आ रही है, जिसमें साशा बैरन कोहेन ने डेमियन का किरदार निभाया है। कहानी एक ऐसे अहंकारी पुरुष की है जो गलती से एक पैरलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सत्ता के सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं काबिज हैं और पुरुष हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। यह फिल्म सामाजिक पहलुओं पर एक कटाक्ष करती है और यह दिखाती है कि जब सत्ता का संतुलन बदलता है, तो जीवन कैसे बदल जाता है। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा वर्जन भी रिलीज हो रहा है, जो हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगा। मनोरंजन की इस लिस्ट में रियलिटी शो का तड़का लगाने के लिए करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की एक नई सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस शो में ये दोनों मशहूर सितारे दुबई में रहने वाले समृद्ध भारतीयों की आलीशान जिंदगी और उनके अनोखे लाइफस्टाइल को दिखाएंगे। यह शो उन लोगों के लिए है जो लग्जरी, महंगी गाड़ियों और भव्य महलों को देखना पसंद करते हैं। अंत में, सोनी लिव पर एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म उपलब्ध होगी, जिसका निर्देशन विष्णु अरविंद ने किया है। यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में आ चुकी थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी चमक बिखेरेगी। इस प्रकार, इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है.
इस सप्ताह का सप्ताहांत ओटीटी प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। जहां एक ओर सिनेमाघरों में दृश्यम 3 जैसी बड़ी फिल्में अपनी जगह बना चुकी हैं और चांद मेरा दिल जैसी फिल्में पर्दे पर सजने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन का एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं, ऐसे में अपने घर के सुकून भरे माहौल में एयर कंडीशनर की हवा के बीच बेहतरीन कंटेंट देखना सबसे सुखद अनुभव होता है। इस बार ओटीटी की सूची में वैरायटी का खास ख्याल रखा गया है, जिसमें थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा और रियलिटी शो का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सिस्टम की, जिसमें अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म एक कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा है, जो कानूनी दांव-पेच और न्याय की लड़ाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म का निर्माण पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने किया है और इसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। यह फिल्म 22 मई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल हो और अंत तक सस्पेंस बना रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। वहीं दूसरी ओर, जी5 प्लेटफॉर्म पर अंशुमान पुष्कर और महवश अभिनीत सीरीज सतरंगी दस्तक दे रही है। यह एक रिवेंज थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी काफी अलग और मार्मिक है। इसमें अंशुमान पुष्कर बबलू महतो के किरदार में नजर आएंगे। यह किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे परिस्थितियों के कारण मजबूरन लौंडा नाच की कला अपनानी पड़ती है। यह सीरीज केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के एक व्यक्ति के संघर्ष और उसकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाती है। इस सीरीज में दिग्गज अभिनेता कुमुद मिश्रा की उपस्थिति ने कहानी में और भी वजन जोड़ दिया है। यह 22 मई से दर्शकों के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्राइम वीडियो पर जैक रयान-घोस्ट वॉर रिलीज हुई है। यह एक अमेरिकी पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एंड्रयू बर्नस्टीन ने किया है। यह जैक रयान सीरीज की छठी फिल्म है और इसमें जॉन क्रासिंस्की ने एक बार फिर तेजतर्रार सीआईए विश्लेषक जैक रयान की भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली सीरीज खत्म हुई थी। वेंडेल पियर्स और सिएना मिलर जैसे कलाकारों के साथ यह फिल्म जासूसी और राजनीतिक साजिशों का एक जटिल जाल बुनती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। नेटफ्लिक्स पर भी इस वीकेंड काफी कुछ खास है। सबसे पहले एक दिलचस्प वर्कप्लेस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म आ रही है, जिसमें साशा बैरन कोहेन ने डेमियन का किरदार निभाया है। कहानी एक ऐसे अहंकारी पुरुष की है जो गलती से एक पैरलल यूनिवर्स यानी समानांतर दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सत्ता के सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं काबिज हैं और पुरुष हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। यह फिल्म सामाजिक पहलुओं पर एक कटाक्ष करती है और यह दिखाती है कि जब सत्ता का संतुलन बदलता है, तो जीवन कैसे बदल जाता है। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा वर्जन भी रिलीज हो रहा है, जो हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगा। मनोरंजन की इस लिस्ट में रियलिटी शो का तड़का लगाने के लिए करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की एक नई सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस शो में ये दोनों मशहूर सितारे दुबई में रहने वाले समृद्ध भारतीयों की आलीशान जिंदगी और उनके अनोखे लाइफस्टाइल को दिखाएंगे। यह शो उन लोगों के लिए है जो लग्जरी, महंगी गाड़ियों और भव्य महलों को देखना पसंद करते हैं। अंत में, सोनी लिव पर एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म उपलब्ध होगी, जिसका निर्देशन विष्णु अरविंद ने किया है। यह फिल्म पहले सिनेमाघरों में आ चुकी थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी चमक बिखेरेगी। इस प्रकार, इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है
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