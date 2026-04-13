इस साल कमजोर रह सकता है मानसून: आईएमडी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस साल कमजोर मानसून का अनुमान लगाया है। अल-नीनो और क्षेत्रीय असमानता के कारण वर्षा में कमी की संभावना है। किसानों और जल प्रबंधन अधिकारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इस वर्ष देश में मानसून सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। बारिश कम होने, समुद्री परिस्थितियों में परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों में असमान वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2026 के मानसून को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी ) के नवीनतम अनुमान के अनुसार, जून से सितंबर के बीच देश में कुल वर्षा औसत का लगभग 92 प्रतिशत रह सकती है। इसे सामान्य से कम, यानी कमजोर मानसून की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः 90 से
95 प्रतिशत के बीच वर्षा को सामान्य से कम (बिलो नॉर्मल) माना जाता है। हालांकि, इस अनुमान में पांच प्रतिशत तक की त्रुटि की संभावना है। इसका अर्थ है कि वास्तविक वर्षा थोड़ी अधिक या कम हो सकती है। कमजोर मानसून के पीछे क्या कारण हैं? आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि यह एक प्रारंभिक पूर्वानुमान है और मई के अंतिम सप्ताह में संशोधित अनुमान जारी किया जाएगा। फिर भी, वर्तमान संकेत कृषि, जल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता दर्शाते हैं। कमजोर मानसून का सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर में बनने वाली अल-नीनो की स्थिति को माना जा रहा है। वर्तमान में, स्थिति तटस्थ है, लेकिन जलवायु मॉडल के अनुसार जून के आसपास अल-नीनो विकसित हो सकता है। इस स्थिति में समुद्र का तापमान बढ़ता है, जिससे वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है और भारत में आमतौर पर बारिश कम हो जाती है। हालांकि, इसका प्रभाव पूरे देश में समान रूप से नहीं पड़ेगा। अनुमान है कि कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है, जबकि उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसका मतलब है कि इस बार मानसून की मुख्य विशेषता क्षेत्रीय असमानता हो सकती है। कुछ राहत हिंद महासागर से मिल सकती है। जलवायु मॉडल संकेत दे रहे हैं कि मानसून के दूसरे भाग (अगस्त-सितंबर) के दौरान पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (आईओडी) बन सकता है। इस स्थिति में, हिंद महासागर का अफ्रीका वाला हिस्सा अधिक गर्म हो जाता है, जिससे भारत में बारिश बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह अल-नीनो को भी काफी हद तक संतुलित करता है, क्योंकि जब हिंद महासागर का अफ्रीका वाला हिस्सा अधिक गर्म होता है, तो भारत में वर्षा बढ़ने की स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त, जनवरी से मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में बर्फ का दायरा सामान्य से थोड़ा कम रहा है। आमतौर पर, यह स्थिति मानसून के लिए अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि कम बर्फबारी और गर्म सतह से हवा का दबाव तंत्र मानसून को सहारा देता है। हालांकि, यह कारक अल-नीनो के कारण उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कितना संतुलित कर पाएगा, इस पर स्पष्टता नहीं है। आईएमडी के अनुसार, इस बार देश में कुल मौसमी वर्षा लगभग 80 सेंटीमीटर रहने का अनुमान है, जबकि दीर्घकालिक औसत 87 सेंटीमीटर है। हालांकि, आईएमडी ने यह भी स्वीकार किया है कि समुद्री परिस्थितियों के बदलते समीकरणों के कारण तस्वीर पूरी तरह से एकतरफा नहीं है। ऐसे में, कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के दृष्टिकोण से, यह मानसून सावधानी बरतने और बेहतर योजना बनाने की मांग करता है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी गई है, जिसमें धूप से राहत और पश्चिमी विक्षोभ के पुन: सक्रिय होने की संभावना का उल्लेख है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अल-नीनो की स्थिति के कारण मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अल-नीनो, प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है जो समुद्र के तापमान को बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना होती है। हालांकि, इंडियन ओशन डाइपोल (आईओडी) की स्थिति से कुछ राहत मिल सकती है। आईओडी एक अन्य जलवायु घटना है जो हिंद महासागर में होती है और भारत में बारिश को प्रभावित करती है। अगर आईओडी सकारात्मक है, तो भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना होती है। किसानों और जल प्रबंधन अधिकारियों को कमजोर मानसून की स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। उन्हें पानी के उपयोग को सीमित करने, सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती करने और जल भंडारण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। सरकार ने भी स्थिति पर निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने का वादा किया है। इस मानसून में वर्षा की मात्रा में क्षेत्रीय अंतर भी देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जानी चाहिए
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