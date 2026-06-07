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इस हफ्ते ओटीटी पर बेहतरीन रिलीज: सस्पेंस, हॉरर, रोमांस और फैमिली ड्रामा का तड़का

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इस हफ्ते ओटीटी पर बेहतरीन रिलीज: सस्पेंस, हॉरर, रोमांस और फैमिली ड्रामा का तड़का
OTT Releasesराखड्रिडम
📆07-06-2026 09:35:00
📰News Nation
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इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज आ रहा है. क्राइम, सस्पेंस से लेकर रोमांस, हॉरर और फैमिली ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. 'राख', 'ड्रिडम', 'एव्री ईयर आफ्टर', 'भूत बंगला' और 'माई फैमिली' जैसे प्रमुख कार्यक्रम आपका मनोरंजन सुरक्षित रखेंगे.

इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. नई फिल्में और वेब सीरीज ों का रिलीज शेड्यूल आपके लिए मनोरंजन भरा दिखाई दे रहा है.

क्राइम, सस्पेंस, रोमांस, हॉरर-कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसे विभिन्न शैलियों में कई प्रेक्षणीय कार्यक्रम तैयार हैं. सबसे पहले 'राख' एक रहस्यमयी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक अनजान क्राइम के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने पुलिस को चुनौती दी है. जांच के दौरान नए राज एक-दूसरे के बाद सामने आते हैं और फिल्म लगातार चौंका देने वाले पलों से भरी है.

इसी तरह 'ड्रिडम' एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जहां हर किरदार शक के मैदान में खेलता है, जिससे ऑडियंस को असली क्रिमिनल की तलाश में लगातार सोचना पड़ता है. मिस्ट्री और टेंशन से भरी यह कहानी दिमाग लगाने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. रोमांटिक ड्रामा के शौकीनों के लिए 'एव्री ईयर आफ्टर' एक महत्वपूर्ण रिलीज है. यह एक वेब सीरीज है जो फेमस राइटर Carley Fortune की चर्चित नोवल पर आधारित है.

प्यार, बिछड़ने और यादों के इमोशनल पलों को दर्शाती हुई यह सीरीज दिखाती है कि अतीत के किसी फैसले की प्रभाव सालों भर तक कैसे चलते रहते हैं. इसमें रिलेशनस की उलझनें और दिल छू लेने वाले क्षण भरपूर हैं. हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण पसंद करने वालों के लिए 'भूत बंगला' चर्चा का विषय बन रहा है.

हालाँकि इसकी ओटीटी रिलीज की अभी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह 12 जून के आसपास डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएगी. फिल्म की कहानी मंगलपुर गांव की एक पुरानी हवेली के इर्द-गिर्द घूमती है. एक बार हवेली में पहुंचने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं.

इस में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी जैसे कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ हल्के और भावनात्मक कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो 'माई फैमिली' एक बेहतरीन विकल्प है. यह एक अमेरिकी फैमिली ड्रामा है जो प्यार, मतभेद और परिवार के बीच साथ के महत्व को दिखाती है. वीकेंड पर पूरा परिवार साथ मिलकर यह शो देख सकता है

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