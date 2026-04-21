ईंट से स्मोकी तड़का लगाना सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, वायरल वीडियो पर एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

सोशल मीडिया पर ईंट गर्म करके खाने में स्मोकी फ्लेवर देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है क्योंकि ईंटों में मौजूद भारी धातुएं खाने में घुल सकती हैं।
मेकअप में स्मोकी आइज और खाने में स्मोकी फ्लेवर किसे पसंद नहीं आता? वास्तव में, स्मोकी फ्लेवर खाने के स्वाद में चार चांद लगा देता है और खाने के अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन यह स्वाद तभी आनंददायक और सुरक्षित होता है जब इसे सही और वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए। हाल ही में, एक बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसी रेसिपी के बारे में चिंता व्यक्त की है जो इंटरनेट पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने एक ऐसी रील साझा की है जिसमें एक व्यक्ति ईंट को गर्म करके खाने में तड़का
लगाने की कोशिश कर रहा है। चिराग बरजात्या नाम के इस बिजनेसमैन ने इस तरीके को न केवल अजीब बल्कि बेहद खतरनाक करार दिया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक शख्स घर बनाने वाली सामान्य ईंट को आग पर गर्म कर रहा है और फिर उसे सीधे खाने के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसमें स्मोकी स्वाद आ सके। चिराग बरजात्या ने इस वीडियो को साझा करते हुए लोगों को चेतावनी दी है कि वे इस तरह के खतरनाक प्रयोगों से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों में आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर जैसे हानिकारक तत्व और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। जब हम इन ईंटों को सीधे आग पर गर्म करके खाने के संपर्क में लाते हैं, तो ये जहरीले तत्व खाने में घुल जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस तरह का खाना लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। जहां कई जागरूक लोग चिराग के साथ सहमत हैं और इसे जानलेवा बता रहे हैं, वहीं इंटरनेट पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस तर्क को पूरी तरह से नहीं मान रहा है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अगर ईंटों से खाना बनाना गलत है, तो पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते आए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर बनाने वाली ईंटें और खाना पकाने वाले बर्तन (मिट्टी के बर्तन) दोनों पूरी तरह अलग चीजें हैं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ईंटों में रसायनों का मिश्रण होता है, जबकि खाना पकाने के बर्तन शुद्ध मिट्टी से तैयार होते हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ी यह बहस इस बात को पुख्ता करती है कि रील बनाने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किसी भी ट्रेंड को बिना सोचे-समझे फॉलो करना खतरनाक हो सकता है
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