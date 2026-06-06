ईको इंडिया एपिसोड: सामुदायिक पहलुओं से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान

ईको इंडिया के विभिन्न एपिसोड्स में बेंगलुरू के कचरे के समाधान, वाहन प्रदूषण कम करने की रेट्रोफिटिंग, दार्जिलिंग के चाय किसानों की कहानी, शैवालों से कार्बन डाइऑक्साइड सोखना, असम में मानव-हाथी संघर्ष कम करना, नीदरलैंड्स की समुद्र सफाई योजना, लातविया की सीमा सुरक्षा, पुणे के बच्चों के पर्यावरणीय शिक्षा प्रोजेक्ट, यूरोप के अग्नि संकट और परिंदों की कचरे पर निर्भरता जैसे विषयों का समावेश है।
बेंगलुरू के कुछ समुदाय अब अपने स्तर पर कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. ईको इंडिया के इस एपिसोड में जानिए, कैसे रेट्रोफिटिंग करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाया जा सकता है.
ईको इंडिया के इस एपिसोड में देखिए दार्जिलिंग के चाय बागानों के मजदूर कैसे बन गए किसान. भारत में वैज्ञानिक पानी की बड़ी टंकियों में शैवाल उगा रहे हैं. इन अतिसूक्ष्म शैवालों की मदद से सीओटू को सोखा जा रहा है. इस एपिसोड में जानिए, कैसे असम में सामुदायिक कोशिशों के नतीजे में मानव-हाथी टकराव कम हो रहा है.
ईको इंडिया के इस एपिसोड में जानिए, कैसे रेट्रोफिटिंग करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाया जा सकता है. कैसे रेत से सोना छानते हैं एक स्विस कारोबारीसमंदर साफ करने की मुहिम नीदरलैंड्स के बोयान स्लाट की कहानी उम्मीद देती है. उनका लक्ष्य है, 2040 तक समुद्रों से 90 फीसदी प्लास्टिक कचरा निकालना. लातविया की सीमा रूस से लगती है.
मॉस्को के खतरे के मद्देनजर यहां सेना बॉर्डर को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है. पुणे में एक प्रोजेक्ट बच्चों को क्लासरूम से निकाल कर प्रकृति में ले जा रहा है पर्यावरण की शिक्षा देने. तेजी से आग पकड़ने वाले इस बाहरी पेड़ ने यूरोप के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है. ये परिंदे कचरे से खाना जुटा कर लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं और तमाम मुश्किलों में जिंदा रहते हैं
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