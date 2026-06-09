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ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया

राजनीति News

ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया
प्रवर्तन निदेशालयपिनाराई विजयनवीणा विजयन
📆09-06-2026 14:21:00
📰द वायर हिंदी
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प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा विजयन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को पेश होने के लिए समन भेजा है। मामला वीणा की कंपनी और सीएमआरएल के बीच हुए कथित अवैध भुगतानों से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी.

वीणा विजयन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। वीणा को शुक्रवार, 12 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला वीणा से जुड़ी आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कोच्चि स्थित कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा किए गए कथित अवैध भुगतानों से संबंधित है। आरोप है कि ये भुगतान 2018-19 से शुरू होकर तीन साल तक किए गए, जबकि बदले में कोई सेवा नहीं दी गई। ईडी ने सीएमआरएल के कम से कम आठ बड़े अधिकारियों को भी समन भेजा है, जिनमें चेयरमैन शशिधरन कार्था शामिल हैं। यह कदम केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज करने के बाद आया है, जिसमें ईडी की जांच को चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह पहली बार है जब ईडी ने वीणा को समन भेजा है। इससे पहले वह गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के सामने पेश हो चुकी हैं, जिसने इस मामले की जांच कर एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने 2017 में सीएमआरएल के साथ सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सेवाओं के लिए एक अनुबंध किया था। 2019 में आयकर विभाग ने सीएमआरएल के ठिकानों पर तलाशी ली और बाद में एक रिपोर्ट सौंपी। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस, सीएमआरएल और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। वीणा की कंपनी और केएसआईडीसी ने अलग-अलग कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एसएफआईओ की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। ईडी का यह मामला कोट्टायम जिला पंचायत के सदस्य और वरिष्ठ राजनेता पीसी जॉर्ज के बेटे शोन जॉर्ज की शिकायत पर आधारित है। पीसी जॉर्ज हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने भी इस मुद्दे को उठाया था और वीणा की कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साल 2024 में मुख्यमंत्री विजयन ने इस मामले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए खारिज कर दिया था। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या सीएमआरएल ने पीएमएलए नियमों का उल्लंघन किया है। आयकर की अंतरिम सेटलमेंट बोर्ड ने 2023 में पाया कि वीणा की कंपनी ने सीएमआरएल से पैसे तो लिए, लेकिन बदले में कोई ठोस सेवा नहीं दी। एसएफआईओ की जांच से पता चला है कि सीएमआरएल ने 15 सालों में 182 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्च दिखाए, जिनमें से अधिकांश रिश्वत के रूप में दिए गए। एजेंसी ने वीणा और सीएमआरएल के अधिकारियों से जुड़े लगभग 242 खातों में 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। माकपा नेता एनएन कृष्णदास ने कहा कि वीणा एक सक्षम महिला हैं और कानूनी रूप से इसका सामना करेंगी; पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि इसमें सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की बेटी शामिल है और विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बता रहा है

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प्रवर्तन निदेशालय पिनाराई विजयन वीणा विजयन मनी लॉन्ड्रिंग सीएमआरएल

 

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