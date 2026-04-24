ईद पर सलमान खान का धमाका! SVC63 की रिलीज डेट का एलान

सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म SVC63 की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। यह फिल्म अगले साल ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में सलमान खान के साथ नयनतारा भी मुख्य भूमिका में हैं।

सलमान खान की आगामी फिल्म की रिलीज तिथि का एलान, ईद पर होगा धमाका!

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। हाल ही में निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के साथ अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले सलमान खान ने अब इस फिल्म की रिलीज तिथि भी घोषित कर दी है। फिलहाल इस फिल्म को अस्थायी तौर पर SVC63 के नाम से जाना जा रहा है, और इसमें उनके साथ लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से इस फिल्म के ईद पर रिलीज होने की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, 'थोड़ी दूर का सोचना चाहिए, इसलिए ईद पर इस फिल्म की रिलीज का एलान किया गया है। चिंता मत करो इस वाली का भी बताएंगे, जब समय सही होगा। धैर्य, थोड़ा सा सब्र। मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो आपका हाल है वो मेरा भी हाल है। हाहा'। इस पोस्ट से उनके प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, और वे इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता दिल राजू द्वारा किया जा रहा है। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसका पहले नाम ‘बैटल ऑफ गलवां’ था। हालांकि, इस फिल्म की रिलीज तिथि फिलहाल अनिश्चित है और इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। 'मातृभूमि' के बाद सलमान खान वामशी पेडिपल्ली की फिल्म पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले हफ्ते ही शुरू हुई है और पूजा समारोह के बाद इसे विधिवत रूप से शुरू किया गया था। नयनतारा के साथ सलमान खान की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। वामशी पेडिपल्ली एक लोकप्रिय निर्देशक हैं और उनकी फिल्मों में एक्शन और भावनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। उम्मीद है कि यह फिल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आएगी। फिल्म के टाइटल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सलमान खान की फिल्मों का ईद पर रिलीज होना एक परंपरा बन गई है, और उनके प्रशंसक इस अवसर पर सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। पिछले कुछ सालों में, सलमान खान की कई फिल्में ईद पर रिलीज हुई हैं और सफल साबित हुई हैं। इस फिल्म को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। कुछ प्रशंसकों का तो यह भी मानना है कि यह फिल्म 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। सलमान खान ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, और उनकी फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। उनकी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। इस फिल्म के साथ भी सलमान खान दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है, और प्रशंसक फिल्म के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर, सलमान खान की आगामी फिल्म को लेकर उत्साह का माहौल है, और यह फिल्म निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करेगी। यह फिल्म न केवल सलमान खान और नयनतारा के प्रशंसकों के लिए खास है, बल्कि फिल्म उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता से फिल्म उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, और यह अन्य निर्माताओं को भी अच्छी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेगी। सलमान खान ने हमेशा से ही नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है, और उनकी फिल्मों में अक्सर नए चेहरे देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में भी नए कलाकारों को मौका दिया गया है, जो फिल्म उद्योग के लिए एक अच्छी बात है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने सेट पर मौजूद सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, और उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि एक अच्छी टीम वर्क से ही एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म के निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने भी सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया, और उन्होंने कहा कि सलमान खान एक बेहतरीन अभिनेता हैं और उनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। फिल्म के निर्माता दिल राजू ने भी फिल्म के बारे में अपनी राय व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी





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