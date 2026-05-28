ईद मुबारक: जन्नत जुबैर से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, इन सेलेब्स ने मनाया ईद का जश्न

बॉलीवुड सेलेब्स और टीवी एक्टर्स ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर ईद मुबारक लिखा।
आज पूरा देश ईद का त्योहार मना रहा है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स और टीवी एक्टर्स ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए सेलेब्स ने कैसे मनाई ईद। ईद उल-अजहा एक पवित्र और मुबारक त्योहार है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार, मित्रों और करीबियों के साथ खुशी बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ईद के इस खास मौके पर बॉलीवुड के सिलेब्रिटी और टीवी कलाकारों ने बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर ईद मुबारक लिखा। साथ ही कुछ सेलेब्स ने ईद मनाते हुए तस्वीरें भी शेयर की। जन्नत जुबैर टीवी एक्टर अली गोनी ने एक फोटो शेयर कर सभी को ईद की बधाई दी है। एक्टर जीशान कादरी ने भी पोस्ट कर लिखा- 'ईद-उल-अजहा कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म को मानने का त्योहार है। अल्लाह हमें भी अपनी जिंदगी के हर पहलू में यही सिखाए और हमें ऐसी ताकत दे। वो हम सब पर अपनी रहमत बरसाए और जो लोग बेबस, परेशान हैं या उसकी रहमत का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मदद करे। आमीन… ईद-उल-अजहा मुबारक.
आज पूरा देश ईद का त्योहार मना रहा है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स और टीवी एक्टर्स ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए सेलेब्स ने कैसे मनाई ईद। ईद उल-अजहा एक पवित्र और मुबारक त्योहार है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार, मित्रों और करीबियों के साथ खुशी बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ईद के इस खास मौके पर बॉलीवुड के सिलेब्रिटी और टीवी कलाकारों ने बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर ईद मुबारक लिखा। साथ ही कुछ सेलेब्स ने ईद मनाते हुए तस्वीरें भी शेयर की। जन्नत जुबैर टीवी एक्टर अली गोनी ने एक फोटो शेयर कर सभी को ईद की बधाई दी है। एक्टर जीशान कादरी ने भी पोस्ट कर लिखा- 'ईद-उल-अजहा कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म को मानने का त्योहार है। अल्लाह हमें भी अपनी जिंदगी के हर पहलू में यही सिखाए और हमें ऐसी ताकत दे। वो हम सब पर अपनी रहमत बरसाए और जो लोग बेबस, परेशान हैं या उसकी रहमत का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मदद करे। आमीन… ईद-उल-अजहा मुबारक
ईद बॉलीवुड टीवी सेलेब्स शुभकामनाएं