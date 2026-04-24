ईद 2025 पर सलमान खान की नई फिल्म, वामशी पेडिपल्ली के साथ धमाका!

सलमान खान ने वामशी पेडिपल्ली के साथ मिलकर बनाई जा रही अपनी अगली एक्शन फिल्म को ईद 2025 पर रिलीज करने की घोषणा की। फिल्म में नयनतारा भी मुख्य भूमिका में हैं।

सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की आगामी फिल्म ईद 2025 पर होगी रिलीज। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। उन्होंने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता वामशी पेडिपल्ली के साथ उनकी अगली एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल ईद के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस घोषणा के साथ ही सलमान खान ने एक विशेष वीडियो भी साझा किया है, जिसे देखकर उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे हैं। यह फिल्म श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले बन रही है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध निर्माता दिल राजू कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में शुरू हो चुकी है। फिलहाल फिल्म का आधिकारिक नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूटिंग की तैयारियों का एक झलक साझा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'थोड़ा दूर की सोचनी चाहिए, इसीलिए ईद की घोषणा की गई है...

चिंता मत करो, इस वाली का भी बताएंगे। जब सही समय आएगा, धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र...

मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा, बहरहाल जो आपका हाल है वो ही मेरा भी हाल है।' इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि सलमान खान अपने प्रशंसकों को फिल्म के बारे में उत्सुक बनाए रखना चाहते हैं और सही समय आने पर ही फिल्म का नाम और अन्य जानकारी साझा करेंगे। ईद के अवसर पर सलमान खान की फिल्मों का रिलीज होना एक परंपरा बन गई है, और उनके प्रशंसक हर साल इस दिन को बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अतीत में, 'वॉन्टेड' (2009), 'दबंग' (2010), 'बॉडीगार्ड' (2011), 'बजरंगी भाईजान' (2015), 'सुल्तान' (2016), 'किक' (2014) और 'भारत' (2019) जैसी कई सफल फिल्में ईद पर रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी शिरीष और कुलदीप राठौर संभाल रहे हैं, जबकि रफी काजी को-प्रड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। वामशी पेडिपल्ली एक लोकप्रिय फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 'येवडू', 'ऊपिरी', 'महर्षि' और 'वरिसु' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन किया है। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, और यही वजह है कि उनके प्रशंसक उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नयनतारा, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं, ने 2023 में शाहरुख खान के साथ 'जवान' फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। नयनतारा की 'चंद्रमुखी', 'गजनी', 'बिल्ला', 'राजा रानी' और 'विश्वासम' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है। सलमान खान की अगली फिल्म 'मातृभूमि' भी चर्चा में है, जो 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष पर आधारित है। यह फिल्म देशभक्ति और बलिदान की भावना को दर्शाती है, और इसमें सलमान खान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर, सलमान खान की आगामी फिल्म ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है, और यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन का एक शानदार मिश्रण होने की उम्मीद है





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