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ईपीएफओ से पीएफ विड्रॉल का नियम जल्द ही जारी होगा.

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ईपीएफओ से पीएफ विड्रॉल का नियम जल्द ही जारी होगा.
ईपीएफओपीएफ विड्रॉलUPI
📆29-05-2026 04:57:00
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सरकार जल्द ही ईपीएफओ से पीएफ विड्रॉल का नियम जारी करने जा रही है, जिसके तहत आप तुरंत पीएफ अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे.

सरकार जल्द ही ईपीएफओ से पीएफ विड्रॉल का नियम जारी करने जा रही है, जिसके तहत आप तुरंत पीएफ अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद PF सदस्यों को तेजी से पहुंच मिल सकेगी. नए सिस्टम से सदस्यों को UPI के माध्यम से पीएफ के पैसे को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी. इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और प्रॉसेस का टाइम काफी कम हो जाएगा.

हालांकि, इस कदम को सात करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा के तौर पर देखा जा रहा है. फिर भी कई कस्टमर्स एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर परेशान हैं कि EPF अकाउंट से वास्तव में कितनी राशि निकाली जा सकती है और क्या पूरा अमाउंट निकाली जा सकती है? यहां ईपीएफओ 3.0 के तहत निकासी नियमों को विस्तार से समझाया गया है.

प्रस्तावित EPFO 3.0 के तहत, लागू नियमों और शर्तों के आधार पर कस्टमर्स को UPI या UPI इनेबल एटीएम के माध्यम से अपने ईफंड का 50% से 75% तक निकालने की अनुमति दी जा सकती है. रिटायरमेंट बॉडी अभी तक ज्यादातर मामलों में ईपीएफओ की पूरी राशि निकालने की अनुमति नहीं देता है और आगे भी इसके द्वारा पूरा अमाउंट देने की उम्मीद नहीं है.

क्योंकि यह एक फंड का हिस्सा रिटायरमेंट के लिए रखता है, ताकि यह आपके रिटायरमेंट पर काम आ सके. UPI से तभी मिलेगा PF का पैसा, जब आप कर लेंगे ये 5 काम. 7.5 गुना बढ़ी आपकी पेंशन? खबर फैलते ही EPFO ने दिया बड़ा अपडेट. कस्टमर्स आमतौर पर डिजिटल विड्रॉल सुविधा के माध्यम से अपनी कुल ईपीएफ अमाउंट का 50 से 75 फीसदी तक निकाल सकेंगे.

ईपीएफ में जमा कुल राशि का कम से कम 25% हिस्सा अनिवार्य रूप से खाते में जमा रहना चाहिए. इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिटायरमेंट बचत पूरी तरह से समाप्त न हो जाए. ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए खुद सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है.

इसका मतलब है कि 5 लाख रुपये तक के पात्र दावों को बहुत कम समय में ऑटोमैटिक तरीके से निकाला जा सकता है. हेल्थ इमरजेंसी, हायर एजुकेशन, विवाह के खर्चे और घर खरीदना या बनवाना आदि जैसी चीजों में इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा कि यूपीआई आधारित विड्रॉल सिस्टम की टेस्टिंग पहले ही पूरा हो चुका है और इस सुविधा को जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है.

मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने उस सुविधा का परीक्षण पूरा कर लिया है जिसके माध्यम से सदस्य यूपीआई पेमेंट गेटवे का उपयोग करके ईपीएफ निकाल सकते हैं. निकाली गई राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सिद्धारमैया को दिल्ली में बड़ी भूमिका देने की तैयारी, कांग्रेस नेतृत्व करेगा मनाने की कोशिश. AC में भीषण धमाके के बाद आग, रिटायर्ड IAS अधिकारी धमेंद्र कुमार की मौत, देखें सुपर 8.

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ईपीएफओ पीएफ विड्रॉल UPI EPFO 3.0 रिटायरमेंट बॉडी

 

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