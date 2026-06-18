मजतबा खमनेई ने अमेरिका के साथ हस्तक्षरत MoU की मंजरी दी और कहा कि यह निर्णय ईरन के हित को सुरक्षित करेगा, जबकि अमेरिका ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

ईरन के सुपम लडर मजतबा खमनेई ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रप के साथ सहमति पर हस्तक्षर करने के दौरान उसे कुछ संदेह रहे थे पर उसने इसे मंजरी दी क्योंकि उसके अनुसार राष्ट्रपति पजशयन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे आशस्त किया था कि यह समझता ईरन के हित और उसके सहयोगयों के अधिकार की रक्षा करेगा। खमनेई ने यह भी बताया कि अमेरिका ने इस समझते की शुरुआत के लिए भारी दबव और प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसे इस बात से डरा जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी वार का अर्थ अमेरिकी दृष्टकोण को स्वीकार करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक संतलत स्थिति है जहाँ दोनों पक्ष को अपने आतरिक हित को बनाए रखना है। दसरी ओर अमेरिकी पक्ष ने इस डल पर खुशी जतई और कहा कि यह दोनों देशों के बीच तनाव को कम करेगा और नई आर्थिक गतिविधयों के लिए रास्त खोलेगा। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एमओयू के महत्व पर बल दिया और बताया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे अमेरिका और ईरन के बीच एक नया संवाद स्थापित हो सकेगा। हालांकि, कई जयपलीटकल विशषकों का मानना है कि इस समझते के सफल होने के लिए जारी आर्थिक प्रतिबध को हटना आवश्यक है, अन्यथा यह केवल एक औपचारक दस्तवज बनकर रह जाएगा। इस बीच, ईरन ी जनता ने खमनेई के निर्णय पर मिश्रत प्रतिक्रिया दिखाई है। कुछ ने इसे राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में सरहा जबकि अन्य ने इसे कमजोर पड़ने की ओर इशरा किया। राजनीति क निरीक्षक यह कहते हैं कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरन की रणनीति को पुनर्परभषत कर सकता है और उसकी वैशक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यदि यह समझता आगे बढ़ता है, तो यह मध्य पूर्व में शक्ति संतलन को डगमगा सकता है और क्षेत्रय सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकता है। इस दौरान ईरन को अपने आतरिक संसधनों पर भी ध्यान केंद्रत करना होगा ताकि किसी आकसक अंतरराष्ट्रीय जोखिम से बच जा सके.

ईरन के सुपम लडर मजतबा खमनेई ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रप के साथ सहमति पर हस्तक्षर करने के दौरान उसे कुछ संदेह रहे थे पर उसने इसे मंजरी दी क्योंकि उसके अनुसार राष्ट्रपति पजशयन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे आशस्त किया था कि यह समझता ईरन के हित और उसके सहयोगयों के अधिकार की रक्षा करेगा। खमनेई ने यह भी बताया कि अमेरिका ने इस समझते की शुरुआत के लिए भारी दबव और प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसे इस बात से डरा जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी वार का अर्थ अमेरिकी दृष्टकोण को स्वीकार करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक संतलत स्थिति है जहाँ दोनों पक्ष को अपने आतरिक हित को बनाए रखना है। दसरी ओर अमेरिकी पक्ष ने इस डल पर खुशी जतई और कहा कि यह दोनों देशों के बीच तनाव को कम करेगा और नई आर्थिक गतिविधयों के लिए रास्त खोलेगा। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एमओयू के महत्व पर बल दिया और बताया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे अमेरिका और ईरन के बीच एक नया संवाद स्थापित हो सकेगा। हालांकि, कई जयपलीटकल विशषकों का मानना है कि इस समझते के सफल होने के लिए जारी आर्थिक प्रतिबध को हटना आवश्यक है, अन्यथा यह केवल एक औपचारक दस्तवज बनकर रह जाएगा। इस बीच, ईरनी जनता ने खमनेई के निर्णय पर मिश्रत प्रतिक्रिया दिखाई है। कुछ ने इसे राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में सरहा जबकि अन्य ने इसे कमजोर पड़ने की ओर इशरा किया। राजनीतिक निरीक्षक यह कहते हैं कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरन की रणनीति को पुनर्परभषत कर सकता है और उसकी वैशक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यदि यह समझता आगे बढ़ता है, तो यह मध्य पूर्व में शक्ति संतलन को डगमगा सकता है और क्षेत्रय सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकता है। इस दौरान ईरन को अपने आतरिक संसधनों पर भी ध्यान केंद्रत करना होगा ताकि किसी आकसक अंतरराष्ट्रीय जोखिम से बच जा सके





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