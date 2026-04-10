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ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को याद आया क्वाड, विदेश सचिव मार्को रूबियो अगले महीने भारत दौरे पर

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ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को याद आया क्वाड, विदेश सचिव मार्को रूबियो अगले महीने भारत दौरे पर
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📆10-04-2026 02:32:00
📰NBT Hindi News
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ईरान में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने क्वाड पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। यह जानकारी अमेरिकी राजदूत द्वारा दी गई, जबकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई।

वॉशिंगटन: ईरान के साथ जारी तनाव के बीच, अमेरिका को अचानक क्वाड (QUAD) की याद आ गई है। इस घटनाक्रम के बीच, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के अगले महीने भारत आने की घोषणा की गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत, सर्गियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। हाल ही में, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक 'सार्थक' बैठक की, जिसके परिणामस्वरूप रूबियो के भारत दौरे की योजना बनी है।\यह ध्यान देने योग्य है

कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस समय तीन दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान, उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर भी उपस्थित थे। अमेरिकी राजदूत ने बैठक के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, खासकर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और क्वाड के क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में इस साल क्वाड की बैठक आयोजित की जाएगी? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इस साल भारत का दौरा करेंगे? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रम्प को क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आना था, लेकिन टैरिफ संबंधी विवादों के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। क्वाड देशों के नेताओं की आखिरी बैठक 2024 के नवंबर-दिसंबर में हुई थी, जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्वाड की अगली बैठक 2025 में भारत में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस दौरान क्वाड के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच, अमेरिका को अचानक क्वाड की प्रासंगिकता फिर से महसूस हुई है।\व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद, राजदूत गोर ने कहा कि 'सेक्रेटरी रूबियो अगले महीने भारत आने के लिए उत्सुक हैं।' इससे पहले, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका की पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हूकर से भी मुलाकात की। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में हुई विदेश मंत्रालय की बातचीत के बाद से भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय एजेंडे का जायजा लिया। इस दौरान, उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। अंडर सेक्रेटरी एलिसन एम. हूकर ने भी क्वाड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर क्वाड पर टिप्पणी करना इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका के बीच क्वाड की अगली बैठक की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसलिए, यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प भी इस साल भारत का दौरा करेंगे? अंडर सेक्रेटरी हूकर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ अपनी मुलाकात के बाद लिखा, 'भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मुलाकात में, हमने सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हम व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे अमेरिका और भारत दोनों ही सुरक्षित और समृद्ध बन सकें, जिसमें क्वाड के माध्यम से किए जाने वाले प्रयास भी शामिल हैं।

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