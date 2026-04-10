ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान: नेतन्याहू की नाकामी और युद्धविराम के निहितार्थ

ईरान और हिज़्बुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइलों से इसराइल में 23 लोगों की मौत के बाद, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान विरोधी सैन्य अभियान के उद्देश्यों पर सवालिया निशान लग गया है। युद्धविराम की घोषणा के बाद, नेतन्याहू की राजनीतिक विफलता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस युद्ध के दौरान, ईरान और हिज़्बुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइलों से इसराइल में 23 लोगों की मौत हो गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। फरवरी के अंत में, जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ इसराइल -अमेरिका के सैन्य अभियान की शुरुआत की घोषणा की, तो उनका रुख काफी आक्रामक था। हालाँकि, युद्धविराम को स्वीकार करते हुए उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान का लहजा काफी नरम था, जिससे स्पष्ट हो गया कि युद्धविराम का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। अमेरिका और ईरान दोनों ने

अपने बयानों में जीत का दावा किया, लेकिन इसमें विरोधाभास था, क्योंकि दोनों ने ही पांच सप्ताह तक चली लड़ाई के बाद बड़ी जीत का दावा किया। बुधवार रात प्रसारित एक बयान में, नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को सफल बताया, लेकिन यह भी कहा कि युद्धविराम अंत नहीं है और इसराइल के पास अभी भी लक्ष्य हैं, जिन्हें समझौते या फिर लड़ाई दोबारा शुरू करके हासिल किया जाएगा। युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान में आयतुल्लाह शासन से पैदा खतरे को खत्म करना है और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा, जब तक इसकी जरूरत होगी। हालांकि, यह मकसद पूरा नहीं हो सका, क्योंकि ईरान की सेना अभी भी लड़ रही है और वहां पहले वाली ही सत्ता कायम है, भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और अन्य प्रमुख नेता अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए हों। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति भी अभी तक अनसुलझी है। भले ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा घटा हो, फिर भी उसने पूरे युद्ध के दौरान इजराइल की ओर लगातार मिसाइलों की बौछारें जारी रखीं। इस घटनाक्रम ने नेतन्याहू की राजनीतिक और रणनीतिक विफलता को उजागर किया है।\ट्रंप द्वारा समझौते की घोषणा किए जाने के बाद भी, बुधवार रात को यरूशलम में मिसाइल अलर्ट जारी हुए और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे तनाव और बढ़ गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने बताया कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि नेतन्याहू ने ईरान की सेनाओं को हराने और वहां की सत्ता में बदलाव लाने की इजराइल और अमेरिका की क्षमता को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। इजराइल के जाने-माने पत्रकार और नेतन्याहू की बायोग्राफी लिखने वाले एंशेल फेफर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से पहले, केवल लड़ाई 'रोकने' की बात कही, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया था कि युद्ध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, नेतन्याहू का अपने तय लक्ष्यों को हासिल न कर पाना उनके लिए 'अच्छा नहीं' था। एक और समस्या यह हो सकती है कि अगर इजराइल की ज्यादा राय लिए बिना ही युद्धविराम पर सहमति बन जाती है, तो अमेरिका के साथ किसी तरह की दरार पैदा हो सकती है। अभी तक नेतन्याहू और ट्रंप के बीच एकता देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि अब उनके लक्ष्य पूरी तरह से न मिलते हों। अगर युद्ध की पूरी समाप्ति 'ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव' पर आधारित होती है, जिसका जिक्र ट्रंप ने किया है, तो इसे ईरान के लिए एक रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में वहां के नेतृत्व की मांगों की एक सूची शामिल है। इजराइल के विपक्ष के नेता येर लापिड ने कहा कि हमारे पूरे इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा पहले कभी नहीं आई, जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल से जुड़े फैसले लिए जा रहे थे, तब इजराइल चर्चा में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा, सेना ने वह सब कुछ किया जो उससे करने को कहा गया था, जनता ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक तौर पर नाकाम रहे, रणनीतिक तौर पर नाकाम रहे और उन्होंने खुद जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। इजराइल में इस साल चुनाव होने हैं, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू कुछ ही महीनों में सत्ता गंवा सकते हैं।\अमेरिका में स्थित आरएएनडी कॉर्पोरेशन में इजराइल नीति प्रमुख शिरा एफ़्रॉन ने कहा कि नेतन्याहू ने इजराइलियों से वादा किया था कि यह अभियान इस्लामी शासन का अंत कर देगा, कि 'सांप का सिर कुचल देने' से यह युद्ध इजराइल के अस्तित्व पर मौजूद खतरे को खत्म कर देगा। वह कहती हैं कि इजराइली जनता के लिए युद्ध को पचाना काफी कठिन हो रहा है, क्योंकि ईरान में कोई शासन परिवर्तन नहीं हुआ, ईरान के पास अब भी समृद्ध (एनरिच्ड) यूरेनियम मौजूद है, और ईरानी मिसाइलों का खतरा बना हुआ है। मिसाइल कार्यक्रम अब भी मौजूद है, और भले ही ईरान की 70 या 80 फीसदी क्षमताएं नष्ट कर दी गई हों, लेकिन पिछले पांच हफ्ते से (मिसाइलों से) बचने के लिए शरण लेने वाले इजराइलियों की स्थिति में कोई साफ फर्क नजर नहीं आया है। वहीं, इजराइली सैन्य खुफ़िया विभाग में काम कर चुके और अब यरूशलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी (जेआईएसएस) के निदेशक योसी कुपरवासर कहते हैं कि इजराइलियों को 'व्यावहारिक और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों' और 'उन सभी ख्वाहिशी लक्ष्यों, जिन्हें हम सभी होते देखना चाहते थे, लेकिन जिनकी गारंटी नहीं दे सकते,' के बीच फर्क समझना चाहिए। उनका कहना था कि 'हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य पूरी तरह पूरे हो चुके हैं,' क्योंकि ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया और उसकी सैन्य क्षमताओं व नेतृत्व को 'काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने नेतन्याहू की छवि को नुकसान पहुंचाया है और उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। संघर्ष में इजराइल की रणनीति और अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है





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