ईरान का यूरेनियम पर कड़ा रुख: अमेरिका के दावे को खारिज, परमाणु शक्ति बनने की जिद पर अड़ा

ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को किसी भी देश को न सौंपने का संकल्प लिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा यूरेनियम सौंपने की तैयारी का दावा किया था। होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी बढ़ा तनाव।

ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक टकराव परमाणु हथियार ों की दहलीज तक पहुँच गया है। तेहरान ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दे दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) को किसी बाहरी देश को नहीं सौंपेगा। ईरान ी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इस्माइल बाकेई, ने इस मामले पर अपनी दृढ़ता व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे ईरान की भूमि पवित्र है, वैसे ही उनका संवर्धित यूरेनियम भी पवित्र है और इसे किसी भी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। यह पूरा विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद भड़का, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए सहमत हो गया है। एरिजोना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और ईरान मिलकर एक 'संयुक्त अभियान' चलाएंगे, जिसके तहत भारी मशीनों (खुदाई यंत्रों) का उपयोग करके यूरेनियम निकाला जाएगा और अमेरिका ले जाया जाएगा। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे एक 'मीडिया अभियान' करार दिया है। ईरान का मानना है कि ऐसे बयानों के माध्यम से, वार्ता की मेज पर बैठे ईरानी अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यूरेनियम के मुद्दे के अलावा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर भी दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी नौसेना ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की घेराबंदी (नौसैनिक नाकाबंदी) की, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान इसे युद्धविराम का उल्लंघन मान रहा है और उसने स्पष्ट किया है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। संवर्धित यूरेनियम वह यूरेनियम होता है जिसकी संवर्द्धन प्रक्रिया (enrichment process) के माध्यम से U-235 आइसोटोप की सांद्रता (concentration) को बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा बहुत कम, लगभग 0.7% होती है। परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने के लिए इस सांद्रता को बढ़ाना आवश्यक होता है। 3% से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 20% या उससे अधिक संवर्द्धन स्तर का उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों और चिकित्सा आइसोटोप (medical isotopes) के उत्पादन में होता है। 90% या उससे अधिक संवर्द्धन स्तर को 'वेपन-ग्रेड' यूरेनियम कहा जाता है, जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। संवर्धित यूरेनियम दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों में से एक है। इसकी कीमत इसके संवर्द्धन स्तर पर निर्भर करती है। कम संवर्द्धन स्तर (LEU) वाले यूरेनियम की कीमत लगभग $2,500 से $3,000 प्रति किलोग्राम (भारतीय मुद्रा में लगभग 2,77,810 रुपये प्रति किलोग्राम) तक हो सकती है। हालांकि, 'वेपन-ग्रेड' (90%+) यूरेनियम की कोई निश्चित बाजार कीमत नहीं है क्योंकि इसकी बिक्री प्रतिबंधित है। अंतरराष्ट्रीय काले बाजार और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, एक किलोग्राम उच्च-संवर्द्धित यूरेनियम की कीमत करोड़ों डॉलर में हो सकती है। ईरान का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि वह परमाणु शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका के साथ सीधे टकराव का सामना ही क्यों न करना पड़े





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