ईरान युद्ध के दौरान सरकार ने बस दो महीने में जुटा लिया 20,000 करोड़ रुपया, जानिए विवरण

ईरान युद्ध के कारण बढ़ते कच्चे तेल और फर्टिलाइजर कीमतों के बीच सरकार ने विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीने में लगभग 20,000 करोड़ रुपये जुटा लिया है, जो पूरे वर्ष के टारगेट का लगभग 25% है। सब्सिडी बिल में वृद्धि के मामले में सरकार गैर-टैक्स रेवेन्यू पर निर्भर रही है।

ईरान युद्ध के बीच चल रही अस्थिरता के कारण कच्चे तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेजी आई है, जिससे सरकार के सब्सिडी खर्च में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले दो महीने में दो महीने में करीब 20,000 करोड़ रुपये जुटा लिया है, जो कि पूरे वर्ष के लिए निर्धारित 80,000 करोड़ रुपये के टारगेट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है। यह राशि सरकार द्वारा विनिवेश (disinvestment) और सार्वजनिक एसेट मोनेटाइजेशन (Public Asset Monetization) से जुटाई गई है। ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में उत्पादन और आपूर्ति में खिंचाव आने से कच्चे तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में तेजी आई है। इससे सरकार का सब्सिडी बिल , जिसमें यूरिया, LPG सिलेंडर और अन्न (`गेहूं-चावल`) आते हैं, बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, फर्टिलाइजर्स के लिए इस वर्ष बजट में 1.

7 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है। इस संदर्भ में सरकार आर्थिक दबाव से दूर रहने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है और गैर-टैक्स रेवेन्यू के जरिए संसाधन जुटाने पर नजर रख रही है।अब तक जुटाए गए फंड का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि विनिवेश के जरिए 12,166 करोड़ रुपये और एसेट मोनेटाइजेशन से 6,367 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। इनमें से कई राशियों को केंद्रीय बैंक, कोल इंडिया और एनएचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के माध्यम से जुटाया गया है। साथ ही सरकार एनएलसी इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। निवेशकों का बड़ा जवाब आने पर मंगलवार को पहले दिन इस इश्यू को 5.2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और इससे अधिकतम 1,260 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है।फर्टिलाइजर्स की लागत में वृद्धि के कारण सरकारने तेल कंपनियों को अव více मदद दी है। केंद्र ने सरकारी तेल कंपनियों को 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी शामिल है। हाल ही में तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि कर दी है, और आगे भी किस्तों में कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है। सरकार को अब भी गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी देनी होगी क्योंकि तेल कंपनियों को रोजाना करीब 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि अभी खर्च में कटौती या बदलाव की कोई योजना नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्तीय स्थिति की समीक्षा जुलाई के मध्य में साफ होगी, जब पहली तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होंगे। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में खर्च की योजनाओं की समीक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि बजट पेश करते समय सरकार ने वैश्विक अनिश्चितता को ध्यान में रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्थिति का समीक्षा कर रही हैं। उद्यOG विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने पूरे वर्ष और मध्यम अवधि के लिए योजनाएं तैयार की हैं।इस तरह से उज्जवल योजना के तहत LPG सिलेंडर पर सब्सिडी और अन्न की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों की आय में कमी और लागत वृद्धि के कारण सरकार की सब्सिडी बिल में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस situation के दौरान सरकार विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से संसाधनों को व्यवस्थित रूप से जुटाने का प्रयास कर रही है





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