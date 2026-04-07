ईरान-इस्रायल संकट के कारण एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार पीएनजी कनेक्शन पर जोर दे रही है

ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार पीएनजी कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां कनेक्शन न लेने पर एलपीजी आपूर्ति बंद होगी। महाराष्ट्र में पीएनजी कनेक्शन की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। सरकार पीएनजी के विस्तार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुंबई: ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण उत्पन्न एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस ( पीएनजी ) कनेक्शन पर ज़ोर दे रही है। जिन क्षेत्रों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोगों को यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनकी एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालाँकि, जिन क्षेत्रों में पीएनजी का बुनियादी ढांचा नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी की आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा

कि मुंबई, नागपुर और अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर आपूर्ति है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंच गया है और अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन हैं। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन हैं। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का लगभग 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुंबई के झुग्गियों में पीएनजी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। मुंबई में लगभग 60% आबादी झुग्गियों में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना एक चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि सभी जगहों पर पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां बुनियादी ढांचा संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। बारिश में भी लाइन के लिए खुदाई हो सकेगी। सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के मौसम में भी खुदाई का काम जारी रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेंसियों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अनुमति देनी होगी। कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई। 8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस दौरान 14,329 निरीक्षण किए गए। 21 गाड़ियां जब्त की गईं, 2 गैस टैंकर पकड़े गए, 3,628 सिलेंडर जब्त किए गए, साथ ही 71,565 किलो गैस जब्त की गई, 53 एफआईआर दर्ज की गईं, 36 गिरफ्तारियां हुईं और कुल 2.38 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इन क्षेत्रों में आपूर्ति होती है। एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नए दिशानिर्देशों और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगा। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, यातायात की समस्या, संकरी गलियां, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानकों और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके। सरकार एलपीजी संकट के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे न केवल संकट से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा। सरकार का मानना ​​है कि पीएनजी एक स्वच्छ और अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है और इसे अधिक से अधिक घरों और उद्योगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाएगी। पीएनजी कनेक्शन की सुविधा बढ़ने से लोगों को एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और उन्हें एक सुरक्षित और सुविधाजनक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी की सुविधा मिले और वे स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सकें। सरकार की योजना है कि पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जाए और उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे न केवल लोगों को लाभ होगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे। सरकार का मानना ​​है कि कालाबाजारी को रोकना जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर एलपीजी मिल सके। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध हो और पीएनजी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी सुधार लाएगी। सरकार का मानना ​​है कि पीएनजी भविष्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे





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