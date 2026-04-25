ईरान-अमेरिका तनाव: मध्यस्थता की उम्मीदें कमजोर, ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से रवाना

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें फिलहाल सफल नहीं हो पाईं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची का प्रतिनिधिमंडल बिना अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बैठक किए पाकिस्तान से रवाना हो गया है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक संभावित राजनयिक समाधान की उम्मीदें फिलहाल धूमिल हो गई हैं। शनिवार को उभरी एक आशा की किरण, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही दिखाई दी थी। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान सीधे अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अराघची और उनकी टीम इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों के आगमन का इंतजार किए बिना ही पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों को एक झटका दिया है। अब्बास अराघची की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक के बाद ईरान ी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ बैठक किए ही पाकिस्तान से प्रस्थान कर गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं होगी। ईरान अपनी चिंताओं और संदेशों को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करेगा। उन्होंने अमेरिका के कदमों को ' अमेरिका का थोपा हुआ हमलावर युद्ध' बताया और पाकिस्तान की शांति स्थापित करने की कोशिशों की सराहना की। यह कदम ईरान की ओर से अमेरिका के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की अनिच्छा को दर्शाता है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार करते हुए पाकिस्तान के माध्यम से संदेश भेजने की रणनीति अपनाई है। अराघची इस्लामाबाद के बाद ओमान (मस्कट) और रूस (मॉस्को) की यात्रा पर भी जाएंगे, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान एक साथ कई देशों के साथ संपर्क स्थापित करके संकट को हल करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद आने वाले थे, लेकिन ईरान ी प्रतिनिधिमंडल के प्रस्थान के बाद उनकी यात्रा की स्थिति अनिश्चित हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता से आगे बढ़ेगी, और उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस प्रयास पर बारीकी से नजर रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रस्ताव की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की है। उन्होंने किसी भी समझौते के लिए दो मुख्य शर्तें रखीं: ईरान को अपना समृद्ध यूरेनियम छोड़ना होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल के जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। इस स्थिति में, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन सफलता की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान की सीधी बातचीत से इनकार करने की नीति इस प्रक्रिया को जटिल बना रही है.
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक संभावित राजनयिक समाधान की उम्मीदें फिलहाल धूमिल हो गई हैं। शनिवार को उभरी एक आशा की किरण, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही दिखाई दी थी। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान सीधे अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अराघची और उनकी टीम इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों के आगमन का इंतजार किए बिना ही पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों को एक झटका दिया है। अब्बास अराघची की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ बैठक किए ही पाकिस्तान से प्रस्थान कर गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं होगी। ईरान अपनी चिंताओं और संदेशों को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करेगा। उन्होंने अमेरिका के कदमों को 'अमेरिका का थोपा हुआ हमलावर युद्ध' बताया और पाकिस्तान की शांति स्थापित करने की कोशिशों की सराहना की। यह कदम ईरान की ओर से अमेरिका के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की अनिच्छा को दर्शाता है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार करते हुए पाकिस्तान के माध्यम से संदेश भेजने की रणनीति अपनाई है। अराघची इस्लामाबाद के बाद ओमान (मस्कट) और रूस (मॉस्को) की यात्रा पर भी जाएंगे, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान एक साथ कई देशों के साथ संपर्क स्थापित करके संकट को हल करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद आने वाले थे, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रस्थान के बाद उनकी यात्रा की स्थिति अनिश्चित हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता से आगे बढ़ेगी, और उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस प्रयास पर बारीकी से नजर रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रस्ताव की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की है। उन्होंने किसी भी समझौते के लिए दो मुख्य शर्तें रखीं: ईरान को अपना समृद्ध यूरेनियम छोड़ना होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल के जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। इस स्थिति में, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन सफलता की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान की सीधी बातचीत से इनकार करने की नीति इस प्रक्रिया को जटिल बना रही है
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