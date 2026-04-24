Head Topics

ईरान ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, भारत और चीन को 'नरक का गड्ढा' कहने पर कसा तंज

अंतर्राष्ट्रीय News

ईरान ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, भारत और चीन को 'नरक का गड्ढा' कहने पर कसा तंज
डोनाल्ड ट्रंपईरानभारत
📆24-04-2026 05:51:00
📰Dainik Jagran
183 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 111% · Publisher: 53%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को 'नरक के गड्ढे' बताने वाली सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के बाद ईरान ने उनका मजाक उड़ाया। ईरानी वाणिज्य दूतावास ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का वीडियो साझा करते हुए ट्रंप को भारत आने का सुझाव दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने भारत और चीन को नरक के गड्ढे जैसी जगहों के रूप में वर्णित करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थी। यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा साझा किए गए एक नस्लवादी बयान के प्रति कड़ा विरोध दर्शाती है। मुंबई स्थित ईरान ी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप पर तीखा तंज कसा है। दूतावास ने X (पूर्व में ट्विटर) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को दर्शाने वाला एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो के साथ, दूतावास ने ट्रंप को भारत आने और फिर टिप्पणी करने का सुझाव दिया, यह दावा करते हुए कि राज्य की यात्रा उनके लिए एक 'सांस्कृतिक विषहरण' साबित हो सकती है। ईरान ी दूतावास ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, कभी इंडिया आ के देखो, फिर बोलना। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसी को ट्रंप के लिए एकतरफा सांस्कृतिक विश्राम यात्रा बुक कर देनी चाहिए, जिससे शायद अनावश्यक और भड़काऊ बयानों में कमी आए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट को दोबारा पोस्ट किया। सैवेज ने अपने पॉडकास्ट में भारत , चीन और अन्य देशों को 'नरक के गड्ढे' बताया था। सैवेज ने अमेरिका के जन्मजात नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इन एशियाई देशों के लोग अमेरिका में गर्भावस्था के अंतिम महीने में बच्चे पैदा करने आते हैं, और कानून उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता प्रदान कर देता है। इस आरोप ने विवाद को और बढ़ा दिया। भारत ने इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है, इन्हें अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और अपमानजनक बताया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप का नाम लिए बिना एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये टिप्पणियां भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित संबंधों की वास्तविकता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। रणधीर जायसवाल , विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने इन टिप्पणियों को देखा है, साथ ही अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया जवाब भी देखा है। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और घटिया हैं। ये निश्चित रूप से भारत -अमेरिका संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। जायसवाल ने भारत को एक महान देश बताया और जोर देकर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास हैं। स्थिति को शांत करने के प्रयास में, अमेरिकी दूतावास ने बाद में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है और इसका नेतृत्व उनके एक अच्छे मित्र द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, यह बयान ट्रंप की मूल टिप्पणी के बाद आया और इसे विवाद को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा कर दी है, और कई लोगों ने ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। यह घटना अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, खासकर तब जब दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ईरान का ट्रंप पर व्यंग्यात्मक हमला इस मुद्दे पर एक और आयाम जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि ट्रंप की टिप्पणियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में व्यापक नाराजगी पैदा कर दी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं, और ट्रंप अपनी चुनावी रणनीति के तहत विवाद ास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की टिप्पणियां उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा थीं, या वे केवल उनकी व्यक्तिगत राय को दर्शाती थीं। इस मामले में आगे की जांच और प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह घटना अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। इस घटना ने एक बार फिर से नस्लवाद और विदेशी विरोधी भावनाओं के मुद्दे को उजागर किया है, और यह दर्शाता है कि इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने भारत और चीन को नरक के गड्ढे जैसी जगहों के रूप में वर्णित करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थी। यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा साझा किए गए एक नस्लवादी बयान के प्रति कड़ा विरोध दर्शाती है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप पर तीखा तंज कसा है। दूतावास ने X (पूर्व में ट्विटर) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को दर्शाने वाला एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो के साथ, दूतावास ने ट्रंप को भारत आने और फिर टिप्पणी करने का सुझाव दिया, यह दावा करते हुए कि राज्य की यात्रा उनके लिए एक 'सांस्कृतिक विषहरण' साबित हो सकती है। ईरानी दूतावास ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, कभी इंडिया आ के देखो, फिर बोलना। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसी को ट्रंप के लिए एकतरफा सांस्कृतिक विश्राम यात्रा बुक कर देनी चाहिए, जिससे शायद अनावश्यक और भड़काऊ बयानों में कमी आए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट को दोबारा पोस्ट किया। सैवेज ने अपने पॉडकास्ट में भारत, चीन और अन्य देशों को 'नरक के गड्ढे' बताया था। सैवेज ने अमेरिका के जन्मजात नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इन एशियाई देशों के लोग अमेरिका में गर्भावस्था के अंतिम महीने में बच्चे पैदा करने आते हैं, और कानून उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता प्रदान कर देता है। इस आरोप ने विवाद को और बढ़ा दिया। भारत ने इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है, इन्हें अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और अपमानजनक बताया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप का नाम लिए बिना एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये टिप्पणियां भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित संबंधों की वास्तविकता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने इन टिप्पणियों को देखा है, साथ ही अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया जवाब भी देखा है। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और घटिया हैं। ये निश्चित रूप से भारत-अमेरिका संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती हैं, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। जायसवाल ने भारत को एक महान देश बताया और जोर देकर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास हैं। स्थिति को शांत करने के प्रयास में, अमेरिकी दूतावास ने बाद में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है और इसका नेतृत्व उनके एक अच्छे मित्र द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, यह बयान ट्रंप की मूल टिप्पणी के बाद आया और इसे विवाद को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा कर दी है, और कई लोगों ने ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। यह घटना अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, खासकर तब जब दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ईरान का ट्रंप पर व्यंग्यात्मक हमला इस मुद्दे पर एक और आयाम जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि ट्रंप की टिप्पणियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में व्यापक नाराजगी पैदा कर दी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं, और ट्रंप अपनी चुनावी रणनीति के तहत विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की टिप्पणियां उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा थीं, या वे केवल उनकी व्यक्तिगत राय को दर्शाती थीं। इस मामले में आगे की जांच और प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह घटना अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। इस घटना ने एक बार फिर से नस्लवाद और विदेशी विरोधी भावनाओं के मुद्दे को उजागर किया है, और यह दर्शाता है कि इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

डोनाल्ड ट्रंप ईरान भारत चीन नरक का गड्ढा सोशल मीडिया विवाद अमेरिकी दूतावास विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-24 08:51:34