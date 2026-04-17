ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा: ट्रंप का बड़ा दावा, होर्मुज पर नाकाबंदी खत्म होने का संकेत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएगा और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसैनिक दबाव समझौता होने तक जारी रहेगा। उन्होंने वार्ता को सकारात्मक बताया और लेबनान मुद्दे पर भी टिप्पणी की।
ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा: ट्रंप का बड़ा दावा, होर्मुज पर नाकाबंदी खत्म होने का संकेत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने उसकी परमाणु क्षमता पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज
जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसैनिक दबाव और प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक कि ईरान के साथ एक व्यापक समझौता अंतिम रूप नहीं पा जाता। ट्रंप ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताएं निरंतर चल रही हैं और यह प्रक्रिया आगामी सप्ताहांत में भी जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने इस वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, जिसमें लेबनान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी पक्ष के बीच कोई बड़ा अंतर मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण समझौता हस्ताक्षरित होगा, क्षेत्र में लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध और तनाव समाप्त हो जाएंगे। ईरान की ओर से यह घोषणा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित है, को ट्रंप ने दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना और सैन्य शक्ति के प्रभावी उपयोग से इस क्षेत्र में दबाव बनाया गया था, जिसकी योजना उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही तैयार कर ली गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक अमेरिका अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा और पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी को हटाया जाएगा। परमाणु हथियार के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी बी-2 बॉम्बर विमानों की कार्रवाई ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है, जिससे ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना असंभव हो गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने अमेरिका की सहायता से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नाटो के संबंध में, ट्रंप ने कहा कि जैसे ही होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति सामान्य हो रही है, उन्हें नाटो से मदद का प्रस्ताव मिला है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब उन्हें वास्तविक आवश्यकता थी तब नाटो ने सहायता प्रदान नहीं की, और अब उन्हें उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप के अनुसार, नाटो को अमेरिका की अधिक आवश्यकता है, न कि अमेरिका को उनकी। अंत में, ट्रंप ने हाल ही में इस्राइल और लेबनान के बीच 78 वर्षों में पहली बार हुए एक अस्थायी युद्धविराम को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का ईरान के साथ समझौता सीधे लेबनान से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र में स्थिरता लाएगा और लेबनान को मजबूत बनाने में सहायक होगा
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