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ईरान की विश्व कप भागीदारी पर ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, आईआरजीसी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध

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ईरान की विश्व कप भागीदारी पर ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, आईआरजीसी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध
ईरानफीफा विश्व कपडोनाल्ड ट्रंप
📆24-04-2026 06:54:00
📰Dainik Jagran
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फीफा विश्व कप में भागीदारी को शर्तों के साथ अनुमति दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि आईआरजीसी से जुड़े लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फीफा विश्व कप में भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस गर्मी में होने वाले विश्व कप में ईरान की टीम के खेलने पर कोई सीधा एतराज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं जिनका पालन ईरान ी खिलाड़ियों और अधिकारियों को करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन शर्तों को विस्तार से बताया है और ईरान के साथ किसी भी प्रकार की रियायत न देने का रुख स्पष्ट किया है। मार्को रूबियो ने गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान ी खिलाड़ियों को विश्व कप में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन उन्हें अपने साथ उन व्यक्तियों को लाने की इजाजत नहीं होगी जिनका किसी भी प्रकार का संबंध ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( आईआरजीसी ) से हो। रूबियो ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का विरोध ईरान ी खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं और जो विश्व कप के बहाने अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रूबियो ने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान ी अधिकारी इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें विश्व कप में भाग लेने से रोका जा सकता है या वे स्वयं ही अमेरिका आने से परहेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान आईआरजीसी के आतंकवादियों के एक समूह को पत्रकार या एथलेटिक ट्रेनर के रूप में पेश करके अमेरिका को धोखा नहीं दे सकता। इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ईरान के विश्व कप में भाग लेने को लेकर बेहद सतर्क है और वह किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान ी खिलाड़ियों को विश्व कप में भाग लेने से नहीं रोकना चाहता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका के लिए खतरा है, वह देश में प्रवेश न करे। इससे पहले, ट्रंप के एक विशेष दूत ने फीफा से अनुरोध किया था कि वह आगामी विश्व कप में ईरान की जगह इटली को शामिल करे। अमेरिकी विशेष दूत पाओलो ज़म्पोली ने ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को सुझाव दिया था कि ईरान की जगह इटली को विश्व कप में खेलने का अवसर दिया जाए। ज़म्पोली ने कहा कि वह इटली के मूल निवासी हैं और अमेरिका में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में 'अज़ूरी' ( इटली की टीम) को खेलते देखना उनका सपना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इटली ने चार बार विश्व कप जीता है और उसके पास इस टूर्नामेंट में शामिल होने का पूरा हक है। हालांकि, इटली के एक अधिकारी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ईरान का पहला मैच 16 जून को सोफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। इसके बाद, ईरान ी टीम उसी स्टेडियम में बेल्जियम के खिलाफ भी खेलेगी और 26 जून को सिएटल में मिस्र के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच खेलेगी। इस बीच, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तीन सप्ताह के लिए सीजफायर बढ़ा दिया गया है, जिसकी घोषणा ट्रंप ने की है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फीफा विश्व कप में भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस गर्मी में होने वाले विश्व कप में ईरान की टीम के खेलने पर कोई सीधा एतराज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं जिनका पालन ईरानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन शर्तों को विस्तार से बताया है और ईरान के साथ किसी भी प्रकार की रियायत न देने का रुख स्पष्ट किया है। मार्को रूबियो ने गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरानी खिलाड़ियों को विश्व कप में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन उन्हें अपने साथ उन व्यक्तियों को लाने की इजाजत नहीं होगी जिनका किसी भी प्रकार का संबंध ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से हो। रूबियो ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का विरोध ईरानी खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं और जो विश्व कप के बहाने अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रूबियो ने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरानी अधिकारी इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें विश्व कप में भाग लेने से रोका जा सकता है या वे स्वयं ही अमेरिका आने से परहेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान आईआरजीसी के आतंकवादियों के एक समूह को पत्रकार या एथलेटिक ट्रेनर के रूप में पेश करके अमेरिका को धोखा नहीं दे सकता। इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ईरान के विश्व कप में भाग लेने को लेकर बेहद सतर्क है और वह किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरानी खिलाड़ियों को विश्व कप में भाग लेने से नहीं रोकना चाहता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका के लिए खतरा है, वह देश में प्रवेश न करे। इससे पहले, ट्रंप के एक विशेष दूत ने फीफा से अनुरोध किया था कि वह आगामी विश्व कप में ईरान की जगह इटली को शामिल करे। अमेरिकी विशेष दूत पाओलो ज़म्पोली ने ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को सुझाव दिया था कि ईरान की जगह इटली को विश्व कप में खेलने का अवसर दिया जाए। ज़म्पोली ने कहा कि वह इटली के मूल निवासी हैं और अमेरिका में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में 'अज़ूरी' (इटली की टीम) को खेलते देखना उनका सपना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इटली ने चार बार विश्व कप जीता है और उसके पास इस टूर्नामेंट में शामिल होने का पूरा हक है। हालांकि, इटली के एक अधिकारी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ईरान का पहला मैच 16 जून को सोफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। इसके बाद, ईरानी टीम उसी स्टेडियम में बेल्जियम के खिलाफ भी खेलेगी और 26 जून को सिएटल में मिस्र के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच खेलेगी। इस बीच, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तीन सप्ताह के लिए सीजफायर बढ़ा दिया गया है, जिसकी घोषणा ट्रंप ने की है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है

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