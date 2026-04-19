ईरान-अमेरिका वार्ता प्रगति पर, पर अंतिम समझौते से दूरी: गालिबफ

ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम समझौते से अभी भी दूरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हालिया संघर्ष में ईरान का पलड़ा भारी रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण बना हुआ है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, वह होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले यातायात को नियंत्रित करेगा।
ईरान और अमेरिका के बीच जारी दो सप्ताह का युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। ऐसे में ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी चल रही बातचीत प्रगति पर है, हालांकि अंतिम समझौते से अभी दूरी बनी हुई है। ईरान ी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने शनिवार को एक टेलीविजन भाषण में कहा कि दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद अभी भी कायम हैं। गालिबफ ने जोर देकर कहा कि बातचीत अभी तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है, और कई कमियां तथा बुनियादी मुद्दे अनसुलझे हैं। गालिबफ का यह भी दावा है
कि हाल के हफ्तों में संघर्ष में ईरान का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने कहा कि तेहरान तभी अस्थायी युद्धविराम के लिए सहमत हुआ जब वाशिंगटन ने उसकी शर्तों को स्वीकार किया। ईरान की रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करते हुए, गालिबफ ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। गालिबफ ने स्पष्ट किया कि "शत्रु का हर प्रयास हम पर अपनी शर्तें थोपना था, और यह आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों को दर्ज कराएं। इसलिए, बातचीत भी संघर्ष का एक तरीका है।" इस बीच, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) ने घोषणा की है कि जब तक युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले यातायात को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, यह बयान शनिवार को ईरान के मुख्य सैन्य मुख्यालय, खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर कड़े नियंत्रण को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद आया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एसएनएससी ने कहा है कि वह जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा। इसमें जहाजों की पहचान, प्रवेश और निकास के लिए परमिट जारी करना, सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के बदले शुल्क लेना, और अपने नियमों व युद्धकालीन प्रोटोकॉल के अनुसार समुद्री यातायात का प्रबंधन करना शामिल होगा
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