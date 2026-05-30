ईरान से डील को लेकर दुविधा में ट्रंप: परमाणु और होर्मुज संकट पर टली बड़ी घोषणा, अंतिम फैसले का अब भी इंतजार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ समझौते को लेकर असमंजस में हैं। व्हाइट हाउस में हुई लंबी बैठक के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। मुख्य मुद्दे ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलमार्ग का पुनरुद्धार हैं। दोनों पक्षों के बीच सात हफ्तों का युद्धविराम जारी है, लेकिन बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते को लेकर दुविधा में हैं। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई दो घंटे की बैठक में भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करे, जबकि ईरान अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने रहे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करना होगा। वर्तमान में ईरान के पास 440.

9 किलोग्राम 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम है, जो हथियार-ग्रेड के करीब है। ट्रंप चाहते हैं कि इस सामग्री को नष्ट किया जाए। समझौते की सबसे बड़ी शर्त होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलना है। यह दुनिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से रोजाना 100 से अधिक जहाज गुजरते थे। ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और टैक्स वसूलने के लिए एक नई एजेंसी बनाई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 30 दिनों के भीतर सभी समुद्री बारूदी सुरंगे हटाए और जहाजों पर कोई टैक्स न लगाए। इसके बदले में अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा, ताकि ईरान अपना तेल बेच सके। हालांकि, ईरान ने अमेरिका पर भरोसा करने से इनकार किया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालीबाफ ने कहा कि वे बातचीत से नहीं, बल्कि मिसाइलों से रियायतें हासिल करते हैं। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर अचानक हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता और अन्य अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्धविराम जारी है, लेकिन छोटे-मोटे हमले और आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। ईरान चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्ला और इस्राइल के बीच भी लड़ाई रुके। साथ ही, ईरान अपनी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम वापस चाहता है। फिलहाल दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बने हुए हैं, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। ट्रंप प्रशासन ने ओमान को भी इस मामले में दूर रहने की चेतावनी दी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईरान अमेरिका परमाणु कार्यक्रम होर्मुज जलमार्ग डोनाल्ड ट्रंप

United States Latest News, United States Headlines