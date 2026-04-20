ईरान के साथ नए समझौते से वैश्विक शांति होगी सुनिश्चित, ट्रंप ने ओबामा-बाइडन की नीतियों को बताया गलत

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले संभावित समझौते को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने ओबामा-बाइडन के परमाणु समझौते को खतरनाक बताते हुए भविष्य की नई कूटनीतिक रणनीति पर जोर दिया है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित समझौते को लेकर एक बार फिर अपनी मुखर राय रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ किसी भी नए समझौते की रूपरेखा ओबामा और बाइडन प्रशासन के दौरान हुए संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जेसीपीओए से कहीं अधिक प्रभावी और दूरदर्शी होगी। ट्रंप ने पुराने परमाणु समझौते को न केवल एक कूटनीतिक विफलता बताया, बल्कि उसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी करार दिया। उनका मानना है कि तत्कालीन प्रशासन

द्वारा किए गए समझौते ने ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए एक सीधा रास्ता प्रदान कर दिया था, जिसे रोकना अमेरिका की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। ट्रंप ने अपने संबोधन में पुरानी नीतियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईरान के साथ किए गए पिछले समझौतों में वित्तीय अनियमिताएं भी थीं। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान ईरान को अरबों डॉलर नकद में उपलब्ध कराए गए, जो अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली से सीधे निकाले गए थे। ट्रंप के अनुसार, यह कदम न केवल गलत था, बल्कि इससे ईरान जैसे देशों के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर उनकी सरकार ने उस समझौते को समय रहते रद्द नहीं किया होता, तो आज पश्चिम एशिया और इस्राइल जैसे देशों पर परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा होता। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी कूटनीति का मुख्य उद्देश्य दुनिया को इन संभावित परमाणु खतरों से बचाना है। आने वाले समय में ईरान के साथ किसी भी नए समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में होने वाले कोई भी समझौते ओबामा-बाइडन युग की गलतियों को पूरी तरह से सुधारेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता लाएंगे। ट्रंप का मानना है कि मजबूत कूटनीति और कड़े प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान को परमाणु हथियारों की दौड़ से बाहर रखना न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगा। इस नीति के माध्यम से वे विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभाव को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए ढीले रवैये को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं





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