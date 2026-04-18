ईरान की नौसेना का 'मच्छर बेड़ा': होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी चिंता का कारण

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच, ट्रंप के बावजूद ईरान की नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है। ईरान की 'मच्छर बेड़ा' रणनीति, जिसमें छोटे, तेज हमलावर नौकाओं और ड्रोन का उपयोग शामिल है, अमेरिकी नौसेना के लिए एक जटिल चुनौती पेश करती है।
लगभग 40 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान की नौसेना को “लगभग समाप्त” घोषित कर दिया हो, लेकिन हकीकत कहीं अधिक जटिल है। रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए अमेरिका अभी भी एक पूर्ण सैन्य अभियान से कतरा रहा है। पश्चिम एशिया में भारी मात्रा में मरीन कमांडो, उभयचर युद्धपोत और उन्नत वायुसेना की तैनाती के बावजूद, अमेरिकी नौसेना इस संकरे जलमार्ग में सीधे टकराव से हिचकिचा रही है। इसका मुख्य कारण ईरान की
तथाकथित 'मच्छर बेड़ा' रणनीति है, जो छोटे, तेज और फुर्तीले हमलावर नौकाओं पर केंद्रित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की नौसेना पारंपरिक युद्ध के बजाय गुरिल्ला शैली में कार्य करती है। बड़े युद्धपोतों के बजाय, वे छोटे हमलावर नावों, ड्रोन और तटीय मिसाइल ठिकानों का उपयोग करके 'हिट-एंड-रन' रणनीति अपनाते हैं। यही कारण है कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद, ईरान अभी भी समुद्री मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसी के अनुसार, युद्ध के दौरान कम से कम 20 जहाजों पर हमले हुए। इन हमलों में मुख्य रूप से ड्रोन और मोबाइल लॉन्चरों से दागी गई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का दावा है कि ईरान की नियमित नौसेना का 90 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है, और IRGC की कई तेज हमलावर नौकाएं भी डूब गई हैं। इसके बावजूद, इन छोटी नौकाओं की सटीक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे अक्सर गुफाओं और छिपे हुए ठिकानों पर तैनात रहती हैं और कुछ ही मिनटों में कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में गार्ड नेवी के विशेषज्ञ फारजीन नादिमी बताते हैं कि ईरान की गार्ड नौसेना में लगभग 50,000 सैनिक शामिल हैं। इन सैनिकों को खाड़ी के किनारे पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और वे ईरान के नियंत्रण वाले 38 खाड़ी द्वीपों में से कई पर तैनात हैं। हमलावर नौकाओं के लिए लगभग 10 किलेबंद अड्डे बनाए गए हैं, जो सभी नौसेना के विशेष बलों के संचालन केंद्र, फरूर, से संचालित होते हैं। यहां उपलब्ध उपकरणों को अमेरिका के उन्नत मॉडलों के आधार पर बताया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि होर्मुज जैसे संकरे जलमार्ग में, यह असमान युद्ध (asymmetric warfare) अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में बड़े युद्धपोतों की गति और संचालन सीमित हो जाता है, जबकि छोटी हमलावर नावें, ड्रोन और तटीय मिसाइलें अचानक हमला कर सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए, अमेरिकी नौसेना वर्तमान में होर्मुज के भीतर गश्त करने से बच रही है और ओमान की खाड़ी या अरब सागर जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों से निगरानी कर रही है। यहां से वे जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन सीधे हमले के जोखिम को कम करते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने संकेत दिया है कि यदि दबाव बढ़ा तो वह यमन में अपने सहयोगियों के माध्यम से लाल सागर तक संघर्ष का दायरा बढ़ा सकता है। यह स्थिति पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। ईरान की 'मच्छर बेड़ा' रणनीति, जो छोटी, तेज और फुर्तीली नौकाओं का उपयोग करती है, अमेरिकी नौसेना के लिए एक गंभीर सिरदर्द साबित हो रही है। पारंपरिक बड़े युद्धपोतों के विपरीत, ये छोटी नावें तटीय क्षेत्रों और संकरे जलमार्गों में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं। ये आसानी से छिपाई जा सकती हैं और तेजी से हमला कर सकती हैं, जिससे जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। ड्रोन का उपयोग हमलों की अप्रत्याशितता को और बढ़ाता है, क्योंकि उन्हें रडार पर पकड़ना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। IRGC की नौसेना, जो पारंपरिक नौसेना से अलग काम करती है, इन गुरिल्ला युद्ध तकनीकों में माहिर है। उनके पास समर्पित कमांड सेंटर और किलेबंद ठिकाने हैं, जो उन्हें लगातार सक्रिय रहने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाते हैं। यह असमान युद्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एक छोटी, फुर्तीली शक्ति एक बड़ी, अधिक पारंपरिक शक्ति को चुनौती दे सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य का संकरा स्वरूप इस चुनौती को और बढ़ा देता है, क्योंकि बड़े अमेरिकी युद्धपोतों की गतिशीलता सीमित हो जाती है, जबकि छोटी ईरानी नावें अधिक फुर्ती से काम कर सकती हैं। इस स्थिति के कारण, अमेरिकी नौसेना को सीधे टकराव के बजाय निवारण और टोही पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में सैन्य तनाव बना हुआ है। ईरान द्वारा लाल सागर तक संघर्ष बढ़ाने की धमकी इस जटिल स्थिति में एक और चिंता का विषय जोड़ती है, जो वैश्विक शिपिंग मार्गों के लिए खतरा पैदा कर सकती है
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