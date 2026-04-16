ईरान परमाणु हथियारों से पीछे हटने को तैयार, ट्रंप बोले - शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने और संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना भी जताई है।

ईरान युद्ध: ' परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हुआ ईरान ', ट्रंप ने कहा - शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने पर विचार कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भी सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने शांति वार्ता की संभावनाओं को भी खुला रखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान के माध्यम से यह खुलासा किया है कि ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण से पीछे हटने को राजी हो गया है। उनके अनुसार, ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने की भी स्वीकृति दे दी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, तो वे जल्द ही शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, 'हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह गंभीर समस्याएँ खड़ी कर सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ईरान परमाणु हथियार न रखने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने इस पर सहमति जताई है और हमें अपना संवर्धित यूरेनियम भी सौंपने की बात कही है। हम ईरान के साथ कई समझौतों पर काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि सब कुछ बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है।'

ईरान के साथ चल रही बातचीत के बारे में ट्रंप ने विस्तार से बताते हुए कहा, 'हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें युद्धविराम को बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ईरान एक समझौता करना चाहता है, और हम भी उनके साथ बहुत प्रभावी ढंग से बातचीत कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि उनके पास परमाणु हथियार न हों, और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज, ईरान उन बिंदुओं पर सहमत होने के लिए तैयार है जिन पर वे दो महीने पहले सहमत नहीं थे।' ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि शेयर बाजार में सुधार हो रहा है, तेल की कीमतें गिर रही हैं, और उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि ईरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है, तो युद्ध जारी रहने की आशंका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फिर से दावा किया कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में सकारात्मक प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शांति समझौता होता है, तो वे उसमें शामिल होने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। ट्रंप ने विशेष रूप से संकेत दिया कि यदि यह समझौता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संपन्न होता है, तो वह वहां जाने पर विचार कर सकते हैं। इस अवसर पर, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की मध्यस्थता की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'फील्ड मार्शल (सेना प्रमुख) बेहतरीन रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं वहां जा सकता हूं। वे चाहते हैं कि मैं आऊं।'

ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया बातचीत का भी जिक्र किया और पीएम मोदी को अपना मित्र बताया। उन्होंने कहा, 'मेरी पीएम मोदी से बहुत अच्छी बातचीत हुई। वे मेरे दोस्त हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक रही।' यह उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया और समुद्री नौवहन सुरक्षा की स्थिति पर राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर चर्चा की थी। यह खबर राजनीतिक, खेल और व्यापार से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों और लाइव अपडेट्स को कवर करती है। हमसे जुड़े रहें ताकि आप सभी नवीनतम जानकारी से अपडेट रहें।

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