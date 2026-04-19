ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में अभूतपूर्व देरी, सुरक्षा चिंताएं बनीं वजह

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके अंतिम संस्कार का आयोजन नहीं हो पाया है। सुरक्षा चिंताओं, इजरायल के हमलों के डर और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों के कारण इस प्रक्रिया में अभूतपूर्व देरी हो रही है, जो देश की स्थापित परंपराओं के विपरीत है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के दो महीने से अधिक समय बाद भी नहीं हो पाया है। फरवरी 2026 में इजरायल और अमेरिका द्वारा तेहरान पर हमले में उनकी मृत्यु के बाद से ही एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। 39 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम लागू हुआ। युद्धविराम लागू हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को अभी तक दफनाया नहीं जा सका है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अयातुल्ला अली खामेनेई के

अंतिम संस्कार में सात सप्ताह की देरी के पीछे मुख्य कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं और लॉजिस्टिक की चुनौतियां हैं। ईरानी अधिकारी सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन में सुरक्षा जोखिमों को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं, विशेष रूप से इजरायल द्वारा भीड़ पर हमले के डर से। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेहनम तालेब्लू के अनुसार, मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए तेहरान का शासन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में झिझक रहा है। शासन भयभीत है और कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, जिसके कारण खामेनेई को दफनाया नहीं जा रहा है। यह ईरान की स्थापित परंपराओं के विपरीत है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का भव्य अंतिम संस्कार हुआ था। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के राजकीय अंतिम संस्कार में तेहरान में लाखों लोग जुटे थे। तालेब्लू का मानना है कि सरकार किसी भी बड़े जमावड़े के दौरान संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी बेहद सतर्क है। ईरानी अधिकारी अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाने पर विचार कर रहे हैं। यह वही शहर है जहां इमाम रजा का पवित्र मजार स्थित है। योजना के अनुसार, खामेनेई को मजार के पास दफनाया जा सकता है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम से इस स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान हो सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अली खामेनेई को उनकी मृत्यु के चार दिन बाद ही दफनाया जाना था। 4 मार्च से शुरू होने वाले तीन दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार की प्रारंभिक योजना को तब रद्द कर दिया गया था, जब अमेरिका और इजरायल की ओर से हवाई हमले तेज कर दिए गए थे। तब से, उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। अली खामेनेई ईरान के हालिया इतिहास की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हस्तियों में से एक थे। उन्होंने सर्वोच्च नेता के रूप में 36 वर्षों तक ईरान पर शासन किया। उनके शासन का प्रभाव न केवल ईरान पर, बल्कि पश्चिम एशिया के एक बड़े हिस्से और दुनिया भर के शिया मुसलमानों पर भी देखा गया। अली खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद में हुआ था। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद, 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए कौम शहर में स्थानांतरित हो गए। 1960 और 1970 के दशक में, वे देश में चल रहे राजशाही विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। वर्ष 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति और रूहुल्लाह खुमैनी के सर्वोच्च नेता बनने के बाद, अली खामेनेई देश की सत्ता में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। वे 1989 में सर्वोच्च नेता बने और अपनी मृत्यु, यानी फरवरी 2026 तक इस पद पर बने रहे। उनके शासनकाल में ईरान ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन देखे। उन्होंने ईरान की विदेश नीति को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई और देश की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर दृढ़ रुख बनाए रखा। उनकी मृत्यु ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और उनके उत्तराधिकारी का चुनाव देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। सुरक्षा चिंताओं के कारण उनके अंतिम संस्कार में हो रही देरी इस बात का संकेत है कि देश कितनी अनिश्चितता और तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में, उनके गृह नगर मशहद में एक उच्च-सुरक्षित स्थान पर अंतिम संस्कार करने की योजना, मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए समझदारी भरी लगती है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। ईरानी अधिकारी इस नाजुक स्थिति को संभालने में बहुत सावधानी बरत रहे हैं





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