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ईरान का तीन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमला: तनाव बढ़ा

अंतरराष्ट्रीय समाचार News

ईरान का तीन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमला: तनाव बढ़ा
ईरानअमेरिकामिसाइल हमला
📆03-06-2026 03:43:00
📰Navjivan
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ईरान ने कुवैत, इराक और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले को सफलतापूर्वक विफल करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर।

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है जब ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत , इराक और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। बुधवार सुबह कुवैत के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं जिसके बाद कुवैत ी सेना ने स्पष्ट किया कि उसके वायु रक्षा तंत्र संभावित हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए सक्रिय थे। सेना के अनुसार लोगों द्वारा सुनी गई आवाजें मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई के दौरान हुईं। ईरान के सरकारी टीवी नेटवर्क IRIB ने दावा किया कि यह कार्रवाई फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और केश्म द्वीप के आसपास अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में की गई है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी संभावित खतरों को समय रहते नष्ट कर दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैत की सेना ने नागरिकों और विदेशी निवासियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को मिसाइल या ड्रोन के अवशेषों से दूर रहने और उन्हें छूने से मना किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल सरकारी माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। बहरीन में भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं जहां गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजाकर लोगों से सतर्क रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव झेला है और अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान की ओर से एक प्रदर्शनकारी कार्रवाई हो सकती है जिसका उद्देश्य अमेरिका को क्षेत्र में अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का संदेश देना है। IRIB ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी साझा किए हैं जिनमें बहरीन के आसमान से गुजरती मिसाइलों का दावा किया गया है, हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस घटना से मिडिल ईस्ट में एक नए संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है जब ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत, इराक और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। बुधवार सुबह कुवैत के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं जिसके बाद कुवैती सेना ने स्पष्ट किया कि उसके वायु रक्षा तंत्र संभावित हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए सक्रिय थे। सेना के अनुसार लोगों द्वारा सुनी गई आवाजें मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई के दौरान हुईं। ईरान के सरकारी टीवी नेटवर्क IRIB ने दावा किया कि यह कार्रवाई फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और केश्म द्वीप के आसपास अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में की गई है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी संभावित खतरों को समय रहते नष्ट कर दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैत की सेना ने नागरिकों और विदेशी निवासियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को मिसाइल या ड्रोन के अवशेषों से दूर रहने और उन्हें छूने से मना किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल सरकारी माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। बहरीन में भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं जहां गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजाकर लोगों से सतर्क रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव झेला है और अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान की ओर से एक प्रदर्शनकारी कार्रवाई हो सकती है जिसका उद्देश्य अमेरिका को क्षेत्र में अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का संदेश देना है। IRIB ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी साझा किए हैं जिनमें बहरीन के आसमान से गुजरती मिसाइलों का दावा किया गया है, हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस घटना से मिडिल ईस्ट में एक नए संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं

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ईरान अमेरिका मिसाइल हमला कुवैत मिडिल ईस्ट तनाव

 

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