ईरान में युद्ध के बीच संगीत: अली घमसारी की शांति का संदेश

ईरान में युद्ध की आशंका के बीच, कलाकार अली घमसारी दमावंद पावर प्लांट में संगीत बजाकर शांति का संदेश दे रहे हैं। यह कदम कला और संगीत की ताकत को दर्शाता है जो संघर्ष के बीच उम्मीद जगाता है।

जहां एक ओर ईरान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट, बम धमाके और युद्ध की आशंका से माहौल भयभीत है, वहीं दूसरी ओर एक कला कार शांति का अनोखा संदेश दे रहा है। अली घमसारी तेहरान के दमावंद पावर प्लांट में बैठकर अपने तार वाद्ययंत्र के सुरों से दुनिया को एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। \ दमावंद पावर प्लांट , जो तेहरान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है, इन दिनों सिर्फ बिजली का ही नहीं, बल्कि शांति का भी केंद्र बन गया है। अली घमसारी ने इस संवेदनशील जगह को इसलिए चुना क्योंकि यह संभावित हमलों के

निशाने पर है। उनका मानना है कि संगीत के जरिए वह हिंसा के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह यहां एक कलाकार के रूप में मौजूद हैं, किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि उनके संगीत की ध्वनि लोगों के दिलों तक पहुंचे और शायद युद्ध की आग को ठंडा करने में मदद करे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही, तब भी घमसारी वहीं बैठे अपने तार के सुर छेड़ रहे थे। उनका यह कदम सिर्फ साहस नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि कला और संगीत किसी भी संघर्ष से ऊपर हो सकते हैं। अली घमसारी का जन्म 19 सितंबर 1983 को तेहरान में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले घमसारी ने कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने 17 साल की उम्र में सरमद नाम से एक ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की और संगीत रचना की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से ईरानी वाद्ययंत्रों की पढ़ाई की और कई सफल एल्बम तैयार किए। उनका पहला एल्बम नग्श खियाल काफी लोकप्रिय रहा, जिसे मशहूर गायक हुमायूं शाजारियन ने अपनी आवाज दी। अली घमसारी ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में भी अपनी प्रस्तुति दी है। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग किया और ईरानी संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। घमसारी का मानना है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। उनका यह कदम दुनिया को यह याद दिलाता है कि जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी कला और संगीत इंसानियत को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जंग के इस भयावह माहौल में अली घमसारी की पहल एक उम्मीद की किरण है। यह सिर्फ एक संगीत प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि इंसानियत, संवेदना और शांति की आवाज किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है।\अली घमसारी का यह अनोखा प्रयास युद्धग्रस्त माहौल में शांति और उम्मीद का संदेश लेकर आया है। दमावंद पावर प्लांट में, जो संभावित हमलों का निशाना है, बैठकर संगीत बजाने का उनका निर्णय असाधारण है। यह न केवल उनकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे संगीत, डर और अनिश्चितता के समय में भी, लोगों को एकजुट कर सकता है। घमसारी का संगीत, जो वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि से भरा है, एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे हर कोई समझ सकता है। यह न केवल ईरान के लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति का एक शक्तिशाली संदेश है। घमसारी का प्रयास दिखाता है कि कला और संगीत सीमाओं को पार कर सकते हैं और मानवीय भावना को मजबूत कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, तब भी आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। घमसारी का मानना है कि उनका संगीत लोगों के दिलों तक पहुंचेगा और शांति की भावना को बढ़ावा देगा। यह एक कलाकार की ओर से दिया गया एक शक्तिशाली संदेश है, जो दिखाता है कि कैसे कला दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है, भले ही वह कितनी भी अशांत क्यों न हो। उनका मानना है कि संगीत के जरिए वे नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता फैला सकते हैं। घमसारी का यह कदम न केवल साहसपूर्ण है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि कला और संगीत किसी भी संघर्ष से ऊपर उठ सकते हैं।\अली घमसारी का जीवन संगीत के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपनी प्रतिभा से पहचान बनाई। उन्होंने ईरानी वाद्ययंत्रों का अध्ययन किया और कई सफल एल्बम बनाए। उनका पहला एल्बम, 'नग्श खियाल', बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे प्रसिद्ध गायक हुमायूं शाजारियन ने अपनी आवाज दी। घमसारी ने न केवल ईरान में, बल्कि दुनिया भर में संगीत प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे ईरानी संगीत को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ मिलकर काम किया और संगीत के माध्यम से शांति का संदेश फैलाया। उनका मानना है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता और कला हमेशा मानवता को जोड़ सकती है। घमसारी की पहल, युद्ध के माहौल में एक उम्मीद की किरण है, जो दिखाती है कि मानवीय भावना और शांति की आवाज हथियारों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यह संदेश उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो दुनिया में शांति और सद्भाव की कामना करते हैं। यह एक कलाकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह दिखाता है कि कला, युद्ध और संघर्ष के समय में भी, आशा और एकता का स्रोत हो सकती है। घमसारी का प्रयास दिखाता है कि संगीत एक शक्तिशाली उपकरण है जो दिलों को जोड़ सकता है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है





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