ईरान-इजरायल शांति समझौता: ट्रंप की पाकिस्तान यात्रा और 'महाडील' की संभावना

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते के संकेत दिए हैं। यदि यह समझौता पाकिस्तान में होता है, तो ट्रंप इस्लामाबाद जाने को तैयार हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर सहमति जताने की बात कही जा रही है, जबकि पाकिस्तान की मध्यस्थता को सराहा गया है। हालांकि, युद्धविराम के बावजूद 'प्लान-बी' भी तैयार है, और घरेलू राजनीति ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

मध्य पूर्व में पिछले डेढ़ महीने से जारी गंभीर संघर्ष के बीच अब कूटनीति के मोर्चे से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता अब ज्यादा दूर नहीं है। ट्रंप ने एक अप्रत्याशित बयान देते हुए कहा कि यदि यह 'महाडील' पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित होती है, तो वे स्वयं वहां जाने के लिए तैयार हैं। यह दर्शाता है कि ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर अपना समर्थन जताया है। आइए विस्तार से जानते

हैं कि उन्होंने और क्या कहा? परमाणु कार्यक्रम पर 'सरेंडर' को तैयार ईरान? व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत 'अत्यंत सकारात्मक' दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप के अनुसार, ईरान लगभग सभी प्रमुख शर्तों पर सहमत हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान न केवल परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ने को तैयार है, बल्कि अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने पर भी राजी हो गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा अभी तक इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यदि यह सच साबित होता है, तो यह सदी की एक सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता और 'इस्लामाबाद' का महत्व इस संपूर्ण शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है। ट्रंप ने इस्लामाबाद द्वारा की जा रही मध्यस्थता की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वहां का सैन्य नेतृत्व और शांति दूत 'अविश्वसनीय कार्य' कर रहे हैं। पहले दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद, अब दूसरे दौर की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान इस वार्ता का मुख्य केंद्र बना हुआ है, और ट्रंप का समर्थन प्राप्त होना दक्षिण एशिया की राजनीति के लिहाज से भी एक बड़ा संकेत है। युद्ध खत्म होने की उम्मीद, लेकिन 'प्लान-बी' भी तैयार ट्रंप ने विश्वास जताया है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष अब अपने अंत के करीब है। उन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम को क्षेत्र में स्थिरता की पहली सीढ़ी बताया। हालांकि, शांति की इन बातों के बीच 'सॉफ्ट' और 'हार्ड' कूटनीति का संगम भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 'शांति चाहते हैं, लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार हैं।' यदि बातचीत किसी भी स्तर पर विफल होती है, तो अमेरिका और इजरायल ईरान पर पुनः भीषण हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप के लिए घरेलू राजनीति और 'मिडटर्म' चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह शीघ्रता केवल वैश्विक शांति के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी है। युद्ध के कारण बढ़ी तेल की कीमतों और आर्थिक दबाव ने ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित किया है। ऐसे में, चुनाव से पहले युद्ध समाप्त कराना उनके लिए एक 'ट्रंप कार्ड' साबित हो सकता है। जमीनी हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। लेबनान में हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच युद्धविराम उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप वास्तव में इस्लामाबाद पहुंचकर इस ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगा पाते हैं, या मध्य पूर्व की आग एक बार फिर कूटनीति को झुलसा देगी





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ईरान इजरायल शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान

United States Latest News, United States Headlines