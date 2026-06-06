ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से जवाबी हमला किया

अमेरिका द्वारा ईरान के तटीय इलाकों पर हमले के जवाब में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेना ने अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी दी है।
ईरान ने अपने तटीय इलाकों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अमेरिकी सेना ने ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार को दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अपनी एयरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार, उसने चार ईरान ी आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया था, जिन्हें क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माना गया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इनमें से छह मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया, जबकि सातवीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। अमेरिकी सेना ने ईरान के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों को किसी तरह की क्षति की कोई सूचना नहीं है। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां पहले से ही ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। दूसरी ओर, कुवैत और बहरीन में एयर डिफेंस सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दें तो वे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को निष्क्रिय किए जाने की वजह से हैं। कुवैत की सेना ने नागरिकों से अपील की कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा और सावधानी संबंधी निर्देशों का पालन करें। बहरीन में भी इसी तरह के उपाय किए गए। इस बीच, IRGC ने एक बयान में चेतावनी दी कि यदि अमेरिका की शरारतें जारी रहीं तो तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। यह चेतावनी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है, और इसे बंद करने से ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। पहले भी ईरान ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, लेकिन इस बार स्थिति और गंभीर है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता यह विवाद न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। इस बीच, अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे तनाव और बढ़ने की संभावना है। ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो क्षेत्र में संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ, तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आगामी घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हैं.
ईरान ने अपने तटीय इलाकों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अमेरिकी सेना ने ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार को दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अपनी एयरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार, उसने चार ईरानी आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया था, जिन्हें क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माना गया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इनमें से छह मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया, जबकि सातवीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। अमेरिकी सेना ने ईरान के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों को किसी तरह की क्षति की कोई सूचना नहीं है। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां पहले से ही ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। दूसरी ओर, कुवैत और बहरीन में एयर डिफेंस सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दें तो वे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को निष्क्रिय किए जाने की वजह से हैं। कुवैत की सेना ने नागरिकों से अपील की कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा और सावधानी संबंधी निर्देशों का पालन करें। बहरीन में भी इसी तरह के उपाय किए गए। इस बीच, IRGC ने एक बयान में चेतावनी दी कि यदि अमेरिका की शरारतें जारी रहीं तो तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। यह चेतावनी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है, और इसे बंद करने से ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। पहले भी ईरान ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, लेकिन इस बार स्थिति और गंभीर है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता यह विवाद न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। इस बीच, अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे तनाव और बढ़ने की संभावना है। ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो क्षेत्र में संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ, तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आगामी घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हैं
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