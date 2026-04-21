ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम, सीजफायर खत्म होते ही हमले की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान के साथ जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीजफायर की समय सीमा के भीतर सहमति नहीं बनी, तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होगी।
वॉशिंगटन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि जब तक ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी नौसेना ईरान ी बंदरगाहों और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास से अपनी नाकेबंदी बिल्कुल नहीं हटाएगी। ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक हफ्ते पहले शुरू की गई यह नाकेबंदी ईरान की आर्थिक और रणनीतिक कमर तोड़ रही है और अमेरिका इस संघर्ष में पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रपति
ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में इस प्रतिबंध को ढीला करने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यह अमेरिका के सामरिक हितों के लिए आवश्यक है। इस बयान ने खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत पर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि बुधवार शाम तक सीजफायर की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाता है, तो वह युद्धविराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर दोनों पक्ष किसी सार्थक समाधान पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो सकती है और लड़ाई को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यह दो हफ्ते का सीजफायर 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो अब अपनी अंतिम स्थिति में है। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन ईरान का रुख अभी भी अडिग बना हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने स्पष्ट किया है कि ईरान किसी भी प्रकार के अल्टीमेटम के दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा और न ही वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि फिलहाल उनकी तरफ से वार्ता में शामिल होने की कोई आधिकारिक योजना नहीं है। ट्रंप ने हालांकि यह भी कहा है कि उन्हें ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता अमेरिकी शर्तों पर आधारित समझौता करना है। अमेरिका और ईरान के बीच 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में पहली सीधी बातचीत हुई थी। अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान में मंच तैयार किया जा रहा है, लेकिन ईरान का नकारात्मक रुख इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। दुनिया की नजरें अब बुधवार शाम पर टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप की चेतावनी के बाद यह स्पष्ट है कि यदि कूटनीति विफल रही, तो सैन्य टकराव अनिवार्य हो जाएगा। अमेरिका अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान अपनी संप्रभुता पर किसी भी विदेशी शर्त को मानने से इनकार कर रहा है, जिससे मध्य-पूर्व की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है
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