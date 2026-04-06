ईरान-होर्मुज तनाव: वैश्विक ऊर्जा बाजार पर मंडराता संकट

ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं गंभीर दबाव में आ रही हैं, जिससे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है और जहाजरानी मार्गों में व्यवधान की आशंका बढ़ रही है।

ईरान के साथ हो रहे तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार ों और आपूर्ति श्रृंखला ओं पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जहाजरानी मार्गों में व्यवधान की आशंका बढ़ रही है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा न खोलने पर ईरान ी ऊर्जा केंद्रों पर हमले की धमकी देने के बाद रविवार को तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.

4 प्रतिशत बढ़कर 110.60 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि अमेरिकी क्रूड की कीमतें 1.8 प्रतिशत बढ़कर 113.60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है, वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां किसी भी प्रकार की बाधा का बाजारों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, हर साल लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, जो इसे दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बनाता है।\वर्तमान तनाव के कारण जहाजरानी प्रवाह पहले ही बाधित होना शुरू हो गया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने से टैंकरों का आवागमन 90 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। इस संकट का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजारों तक ही सीमित नहीं है। समुद्री व्यापार में व्यवधान से खाद्य और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बहरीन के मंत्री ने यह भी कहा कि संकट जहाजों को होने वाले शुरुआती खतरों से कहीं आगे बढ़ गया है और अब वैश्विक स्थिरता के लिए एक व्यापक खतरा पैदा कर रहा है। परिणामस्वरूप, बाजार में अस्थिरता पहले से ही ईंधन की कीमतों में दिखाई दे रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की बढ़ती लागत के कारण गैसोलीन की कीमतों में वृद्धि हुई है। फॉक्स न्यूज के अनुसार, राष्ट्रीय औसत गैसोलीन की कीमत लगभग 4.11 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो हाल के हफ्तों में तेजी से बढ़ी है। लगभग हर क्षेत्र में कीमतें बढ़ी हैं और कुछ क्षेत्रों में तो राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के चलते कच्चे तेल की लागत बढ़ने से गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त, जेट ईंधन की कीमतों में भी भारी उछाल आया है, जिससे एयरलाइनों की परिचालन लागत बढ़ गई है और हवाई किराए में वृद्धि तथा उड़ान क्षमता में कमी की संभावना बढ़ गई है। फॉक्स न्यूज़ ने उद्योग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका में जेट ईंधन की कीमतों में पिछले कई वर्षों में सबसे तेज वृद्धि हुई है, जो कुछ ही हफ्तों में दोगुनी से भी अधिक हो गई हैं।\विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में लंबे समय तक व्यवधान से वैश्विक रसद पर और दबाव पड़ सकता है, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर असर पड़ेगा। तत्काल कीमतों में उछाल के अलावा, यह स्थिति वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता को भी बढ़ावा दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, तेल बाजारों ने सप्ताहांत की घटनाओं पर बढ़ती कीमतों और व्यापक आर्थिक चिंताओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। रविवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 111 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इस संघर्ष ने उन बाजारों को हिला दिया है जो पहले से ही आपूर्ति में व्यवधान के प्रति संवेदनशील हैं। सीएनएन के अनुसार, ओमान ईरान के साथ अंतिम दौर की बातचीत में शामिल रहा है, जबकि पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय देशों ने भी चर्चा में भाग लिया है। इन प्रयासों के बावजूद, ईरान ने संकेत दिया है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह जलडमरूमध्य को बंद रखेगा, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। सीएनएन के अनुसार, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि जलमार्ग तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक ईरान को युद्ध क्षति के लिए मुआवजा नहीं मिल जाता। इस संकट ने ऊर्जा उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी चेतावनी जारी कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओपेक+ के सदस्यों ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और लंबे समय तक आपूर्ति में व्यवधान की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। पाठकों से अनुरोध है कि वे ताज़ा खबरों के लिए नवजीवन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ें





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