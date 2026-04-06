ईरान युद्ध: 48 घंटों में अमेरिकी सपने चकनाचूर, जमीनी हकीकत ने खोली ट्रंप की पोल

ईरान युद्ध के दौरान 48 घंटों की घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट का गिरना, पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन और अमेरिकी नुकसान शामिल हैं। यह लेख डोनाल्ड ट्रंप के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है, ईरान की सैन्य क्षमताओं और अमेरिका के संभावित खतरों पर प्रकाश डालता है।

ईरान युद्ध के दौरान 48 घंटों की घटनाएँ, जिनमें एक अमेरिकी फाइटर जेट का गिरना, पायलटों को बचाने का मुश्किल ऑपरेशन और अमेरिकी विमानों का नुकसान शामिल था, ने डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव को हिलाकर रख दिया। ट्रंप, जो सोशल मीडिया पर सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा कर रहे थे, को जमीनी हकीकत का सामना करना पड़ा, जहाँ युद्ध ताकत और तैयारी से जीता जाता है, न कि सोशल मीडिया पोस्ट से। शुरुआती आक्रामक रुख के बाद, जैसे-जैसे हालात बिगड़े, ट्रंप की भाषा अस्थिर और विरोधाभासी हो गई, जिससे पता चला कि ईरान के साथ

युद्ध आसान नहीं होगा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण और पहले दिए गए युद्ध के कारणों का गायब होना इस बात का प्रमाण था।\एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट का गिरना अमेरिकी 'एयर सुपीरियरिटी' के दावे पर एक बड़ा आघात था, जिसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता और क्षमता को उजागर किया। पायलटों को बचाना 'नेशनल प्रेस्टिज' का सवाल बन गया, जिससे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के हाथ लगने का खतरा था, जो ट्रंप के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। भारी दबाव में शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में MC-130J स्पेशल ऑप्स विमान, ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर, ड्रोन और नेवी सील्स कमांडो शामिल थे, लेकिन इसमें अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ। यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित हुआ, न केवल मशीनों के नुकसान के मामले में, बल्कि उस 'अजेय' छवि को भी नुकसान पहुँचाया जो उसने वर्षों से बनाई थी।\अमेरिकी सेना में कई जनरलों को हटाए जाने या किनारे किए जाने की खबरें उठ रही हैं, जिससे पता चलता है कि सेना ट्रंप के जमीनी हमले के प्लान से सहमत नहीं थी। ईरान को लेकर गलतफहमी केवल प्रतिबंधों और कमजोर अर्थव्यवस्था पर आधारित रही है, जबकि फारस की खाड़ी का भूगोल, ईरान की मिसाइल क्षमता, युद्ध रणनीति और 'असिमेट्रिक वॉरफेयर' की तैयारी को नजरअंदाज किया गया। फारस की खाड़ी कोई खुला मैदान नहीं है, जहाँ अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ उतर सके। ईरान के पास छोटी नावों से लेकर एंटी-शिप मिसाइलों तक का ऐसा नेटवर्क है जो बड़े से बड़े वॉरशिप को भी चैलेंज कर सकता है। ईरान के साथ युद्ध वन-साइडेड नहीं होगा। ईरान का हर शहर, हर पहाड़ी, हर गली वॉर जोन बन सकती है, और IRGC इस तरह के युद्ध के लिए वर्षों से तैयार है। जमीनी हमले की स्थिति में इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक इसके असर फैल सकते हैं। अमेरिकी ठिकाने, दूतावास और सहयोगी देश निशाने पर आ सकते हैं। इन 48 घंटों में ईरान को कम आंकने की गलती उजागर हुई है, और जमीनी हमले का प्लान कागज पर जितना आसान लग रहा था, हकीकत में उतना ही मुश्किल होता जा रहा है





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