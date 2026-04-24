ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे, अमेरिका के साथ सीजफायर पर चर्चा

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची पाकिस्तान पहुंचे और उपप्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के साथ सीजफायर पर चर्चा करना और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशों को आगे बढ़ाना है।

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बातचीत में फील्ड मार्शल असीम मुनीर, पाकिस्तान सेना के कमांडर भी शामिल हुए। पाकिस्तान ी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार रात तक पाकिस्तान पहुंचने की संभावना है। यह दौरा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, दोनों देशों के अधिकारियों ने क्षेत्रीय विकास और संघर्ष विराम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस दौरान, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। तस्नीम ने आगे बताया कि सैयद अब्बास अराघची ने इराक के सेमी-ऑटोनॉमस कुर्दिश क्षेत्र के राष्ट्रपति निचेरवन बरजानी के साथ भी एक अलग टेलीफोनिक वार्ता की, जिसमें क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। यह बातचीत ईरान की क्षेत्रीय कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पक्षों के साथ संवाद स्थापित करना और सहयोग को मजबूत करना है। पाकिस्तान ी मीडिया, डॉन के सूत्रों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अपनी छोटी टीम के साथ शुक्रवार देर रात तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी के लिए ईरान की एक लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीम पहले से ही पाकिस्तान की राजधानी में मौजूद है। इससे पहले, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर अमेरिका के साथ संघर्ष विराम के मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद अराघची के इस्लामाबाद आने की अटकलें तेज हो गईं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह घटनाक्रम इशाक डार और सैयद अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर अमेरिका - ईरान संघर्ष विराम और पाकिस्तान की चल रही कूटनीति क प्रयासों पर विचारों के आदान-प्रदान के कुछ घंटों बाद हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान ी विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय विकास, संघर्ष विराम और अमेरिका - ईरान वार्ता के संदर्भ में इस्लामाबाद द्वारा किए जा रहे कूटनीति क प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि इशाक डार ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए निरंतर बातचीत और जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। वहीं, उनके ईरान ी समकक्ष ने इस संबंध में पाकिस्तान की लगातार और रचनात्मक भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए अपनी कूटनीति क गतिविधियों को तेज कर दिया है। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण इसमें कुछ देरी हुई है। विशेष रूप से, ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा और अमेरिका द्वारा ईरान ी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दूसरे दौर की वार्ता में अधिक समय लगने की संभावना है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डीअफेयर्स, नताली बेकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में, दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में अमेरिका - ईरान वार्ता के दूसरे दौर और कूटनीति क प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास है। पाकिस्तान का मानना है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही अमेरिका और ईरान के बीच के मतभेदों को दूर किया जा सकता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। पाकिस्तान इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बातचीत में फील्ड मार्शल असीम मुनीर, पाकिस्तान सेना के कमांडर भी शामिल हुए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार रात तक पाकिस्तान पहुंचने की संभावना है। यह दौरा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, दोनों देशों के अधिकारियों ने क्षेत्रीय विकास और संघर्ष विराम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस दौरान, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। तस्नीम ने आगे बताया कि सैयद अब्बास अराघची ने इराक के सेमी-ऑटोनॉमस कुर्दिश क्षेत्र के राष्ट्रपति निचेरवन बरजानी के साथ भी एक अलग टेलीफोनिक वार्ता की, जिसमें क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। यह बातचीत ईरान की क्षेत्रीय कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पक्षों के साथ संवाद स्थापित करना और सहयोग को मजबूत करना है। पाकिस्तानी मीडिया, डॉन के सूत्रों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अपनी छोटी टीम के साथ शुक्रवार देर रात तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी के लिए ईरान की एक लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीम पहले से ही पाकिस्तान की राजधानी में मौजूद है। इससे पहले, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर अमेरिका के साथ संघर्ष विराम के मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद अराघची के इस्लामाबाद आने की अटकलें तेज हो गईं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह घटनाक्रम इशाक डार और सैयद अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम और पाकिस्तान की चल रही कूटनीतिक प्रयासों पर विचारों के आदान-प्रदान के कुछ घंटों बाद हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय विकास, संघर्ष विराम और अमेरिका-ईरान वार्ता के संदर्भ में इस्लामाबाद द्वारा किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि इशाक डार ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए निरंतर बातचीत और जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। वहीं, उनके ईरानी समकक्ष ने इस संबंध में पाकिस्तान की लगातार और रचनात्मक भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण इसमें कुछ देरी हुई है। विशेष रूप से, ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा और अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दूसरे दौर की वार्ता में अधिक समय लगने की संभावना है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डीअफेयर्स, नताली बेकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में, दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास है। पाकिस्तान का मानना है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही अमेरिका और ईरान के बीच के मतभेदों को दूर किया जा सकता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। पाकिस्तान इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है





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