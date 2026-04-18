अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निर्णायक नियंत्रण का दावा करते हुए कहा कि तेहरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसैनिक दबाव और नाकाबंदी को ईरान के साथ पूर्ण समझौते होने तक जारी रखने की बात कही।

ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा: ट्रंप का बड़ा दावा, होर्मुज पर नाकाबंदी खत्म होने की बताई समय-सीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया की नौसैनिक स्थिति पर एक बार फिर बड़ा और निर्णायक बयान दिया है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ईरान अब किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने उसकी क्षमता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसैनिक दबाव और

नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ एक पूर्ण और व्यापक समझौता अंतिम रूप नहीं ले लेता। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ताएं लगातार प्रगति पर हैं और यह प्रक्रिया आने वाले सप्ताहांत तक जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने इस वार्ता को बेहद सकारात्मक बताया, जिसमें लेबनान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। ट्रंप का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच कोई भी मतभेद मौजूद हैं, तो उन्हें बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े अंतर की गुंजाइश नहीं दिख रही है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि जैसे ही दोनों देशों के बीच समझौता पूरी तरह से हस्ताक्षरित हो जाएगा, क्षेत्र में तनाव और सभी प्रकार की रोक-टोक समाप्त हो जाएगी। ट्रंप के अनुसार, ईरान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पूरी तरह से खुला है और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित है। ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नाकाबंदी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक और उत्कृष्ट क्षण है, क्योंकि ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को व्यापारिक आवागमन के लिए खोल दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अपनी सबसे शक्तिशाली नौसेना और सैन्य शक्ति का उपयोग करके इस क्षेत्र में रणनीतिक दबाव बनाया था, और यह पूरी सैन्य व्यवस्था उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही तैयार की गई थी। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान के मामले में अपना पूर्ण प्रभाव और दबदबा बनाए रखेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज पर से अमेरिकी नाकाबंदी तभी हटेगी जब दोनों देशों के बीच का समझौता पूरी तरह से तय और हस्ताक्षरित हो जाएगा। जब तक यह प्रक्रिया सौ प्रतिशत पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। ईरान के परमाणु हथियारों पर बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी बी-2 बॉम्बर विमानों की कार्रवाई से उत्पन्न 'न्यूक्लियर डस्ट' जैसी स्थिति के कारण ईरान अब किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान ने अमेरिकी सहायता से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नाटो के संबंध में, ट्रंप ने कहा कि जब होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति सामान्य हो रही थी, तब उन्हें नाटो से मदद का प्रस्ताव मिला। हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि जब वास्तव में जरूरत थी तब नाटो ने मदद नहीं की, और अब उन्हें उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो को अमेरिका की अधिक जरूरत है, न कि अमेरिका को नाटो की। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने हाल ही में हुए इजराइल और लेबनान के बीच 78 साल में पहली बार अस्थायी युद्धविराम का उल्लेख किया और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का ईरान के साथ समझौता सीधे तौर पर लेबनान से नहीं जुड़ा है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता आएगी और लेबनान को मजबूत बनने में मदद मिलेगी





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