ईरान-अमेरिका युद्धविराम वार्ता: इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधिमंडल, शर्तें और उम्मीदें

इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ युद्धविराम पर बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण यात्रा। ईरान ने बातचीत के लिए शर्तें रखीं, जिनमें लेबनान में युद्धविराम और जब्त संपत्तियों की वापसी शामिल है। बातचीत की सफलता पर संदेह, लेकिन उम्मीदें बरकरार।
इस्लामाबाद : शुक्रवार देर रात, अमेरिकी अधिकारियों के साथ युद्धविराम पर बातचीत के लिए ईरान ी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ कर रहे हैं। उनके साथ अब्बास अराघची सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी पाकिस्तान पहुंचे। इस महत्वपूर्ण बैठक के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब वॉशिंगटन तेहरान द्वारा रखी गई पूर्व शर्तों को स्वीकार कर लेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, पाकिस्तान के फील्ड
मार्शल असीम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया।\एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबफ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल को बातचीत से उम्मीद तो है, लेकिन उन्हें अमेरिका पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मोहम्मद बागेर गालिबफ ने ईरान के सरकारी मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका एक वास्तविक समझौते के लिए तैयार है, तो ईरान भी बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। गालिबफ ने अमेरिकियों के साथ पिछली बातचीत के अनुभवों को याद करते हुए कहा, 'दुर्भाग्य से, अमेरिकियों के साथ हमारी बातचीत का अनुभव हमेशा नाकामी और वादों के उल्लंघन में ही खत्म हुआ है।' इससे पहले, गालिबफ ने पाकिस्तान पहुंचने से पहले, बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका के सामने दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी थीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए उपायों में से दो का कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है: लेबनान में युद्धविराम और ईरान की जब्त संपत्तियों की वापसी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत शुरू करने से पहले इन दोनों मुद्दों का समाधान आवश्यक है।\ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गालिबफ के साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली अकबर अहमदीन, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुलनासेर हेम्मती और संसद के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है, तो वे एक बार फिर क्षेत्र में अमेरिका के हितों और इजरायली शासन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुक्रवार को एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से बातचीत में शामिल होंगे। यह बैठक 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बैठक है, जो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को कम करने और एक स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बातचीत के परिणाम पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं
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