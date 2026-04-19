ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने दावा किया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की ईरान के खिलाफ सभी सैन्य और सत्ता परिवर्तन की योजनाएं विफल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और अलग रणनीति के कारण दुश्मन को पीछे हटना पड़ा है, और बाहरी दबाव से सरकार बदली नहीं जा सकती।

ईरान ी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक बड़ा और आत्मविश्वास से भरा दावा किया है कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की सभी योजनाएं, विशेष रूप से सत्ता परिवर्तन और उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने की योजनाएं, पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि ' ईरान वेनेजुएला नहीं है', जिसका सीधा अर्थ है कि बाहरी दबाव या हस्तक्षेप से ईरान में सरकार नहीं बदली जा सकती। यह बयान

ईरान की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रति उसकी अडिग स्थिति को दर्शाता है। गालिबाफ के अनुसार, ईरान की मजबूत प्रतिरोध क्षमता और उसकी विशिष्ट रणनीतियों ने शक्तिशाली दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया है, जिससे युद्ध के मैदान में ईरान की बढ़त सुनिश्चित हुई और अंततः एक अस्थायी युद्धविराम हुआ। गालिबाफ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान की वायु सेना, मिसाइल ताकत, नौसेना और जमीनी हमलों को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल रहे। विशेष रूप से, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण स्थापित करने या उसे खोलने की किसी भी कोशिश को भी नाकाम किया गया। उन्होंने बताया कि दुश्मन ने पहले चेतावनियां और समय-सीमाएं देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब इन तरीकों से सफलता नहीं मिली, तो उसने 'बिचौलियों के माध्यम से संदेश भेजना' शुरू कर दिया। यह इंगित करता है कि ईरान ने अपनी रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसने विरोधियों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। गालिबाफ ने स्वीकार किया कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका ईरान से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि केवल हथियार, धन और संसाधन ही युद्ध के परिणाम तय नहीं करते। उन्होंने ईरान द्वारा अपनाई गई 'असिमेट्रिक वॉरफेयर' यानी असमान युद्ध की रणनीति की सराहना की, जिसने मजबूत दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। बातचीत के संबंध में, गालिबाफ ने कहा कि कुछ मुद्दों पर समझ बनी है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण मतभेद बाकी हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और कूटनीति में भी झुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति का पालन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तव में अमेरिका इस्राइल के हितों को प्राथमिकता देता है और उसी के अनुसार अपने फैसले लेता है। इस बीच, पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर लगातार बदलते घटनाक्रम, कभी इसे खोलने की घोषणा, तो कभी बंद करने की बातें सामने आती रहती हैं। यह अस्थिरता क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक संघर्षों और जटिलताओं को दर्शाती है, जहां विभिन्न देश अपने हितों को साधने के लिए रणनीतिक दांव-पेंच चलते रहते हैं। ईरान का यह दावा कि वह वेनेजुएला की तरह बाहरी दबाव से नियंत्रित नहीं होगा, उसके आत्म-विश्वास और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है





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