ईरान-इजराइल युद्ध: हमले जारी, दोनों पक्ष समझौते से इनकार, मिसाइलों की बौछार

ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में हमले तेज हो गए हैं। दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं हैं, जबकि मिसाइलों की बौछार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी और ईरानी जवाबी कार्रवाई से स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

ईरान युद्ध : खोर्रमाबाद हवाई अड्डे सहित 17 रिहायशी इलाकों पर हमला , तेहरान ने भी इजराइल पर दागीं मिसाइल ें। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका- इजराइल के बीच जारी युद्ध पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, लेकिन दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से इनकार करने पर ईरान को भीषण हमलों की धमकी दी है, जबकि ईरान ने हमले रुकने तक किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। अमेरिका- इजराइल ने मंगलवार को ईरान पर किए गए हमलों में खोर्रमाबाद हवाई अड्डे को निशाना

बनाया। इस बीच, इजराइल ने ईरानियों को चेतावनी जारी करते हुए ट्रेनों और रेलवे लाइनों से बचने को कहा है, जो फारसी भाषा में जारी एक संदेश में उनके जीवन को खतरे में डालने की बात करता है। इन हमलों और ईरान युद्ध से जुड़े प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं।\ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलें दागीं। अमेरिकी-इजराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागीं हैं। इजराइली मीडिया के अनुसार, ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलों से मध्य इजराइल में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि, इजराइल ने कई मिसाइलों को रोकने का भी दावा किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बचाव सेवाओं के हवाले से बताया कि यह क्षति ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से दागे गए क्लस्टर सबमुनिशंस के कारण हुई थी। तेहरान के आसमान में कई लड़ाकू विमानों के उड़ने की खबरें भी सामने आई हैं। अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान में बड़े धमाके सुने गए हैं। ईरान पर अचानक बढ़े इन हमलों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जोड़ा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात आठ बजे तक समझौता करने को कहा था, और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान का हर पुल और ऊर्जा संयंत्र तबाह कर दिया जाएगा।\ईरानी रेड क्रिसेंट संगठन ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 17 रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। संगठन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'नागरिकों पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निहत्थे नागरिकों पर हमला करना युद्ध अपराध है।' ईरानी मीडिया ने बताया कि देश में रात भर चले अमेरिकी-इजराइली हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। यह स्थिति गंभीर बनी हुई है, और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को रोकने और शांति स्थापित करने के प्रयासों में लगा हुआ है। इस बीच, खबरों के अनुसार, ईरान ने कई मिसाइलों को दागा है, जिससे इजराइल में नुकसान हुआ है। तेहरान में बड़े धमाके सुनाई दिए, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन चिंता का विषय है, और इस युद्ध का परिणाम अभी भी अनिश्चित है। हमें डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्रित करते हैं, ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन प्रस्तुत किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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