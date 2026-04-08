ईरान के साथ बढ़ते तनाव: खाड़ी देश होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार करने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं

सऊदी अरब और यूएई, ईरान के साथ तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं। वे पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करके समुद्री मार्ग को दरकिनार करने की योजना बना रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है।

तेहरान, रियाद और अबू धाबी: सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन प्रमुख शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। अब जब ट्रम्प ईरान के खिलाफ युद्ध से पीछे हट गए हैं, तो जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं दोनों देशों पर पड़ेगा। ईरान अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा, जबकि सऊदी अरब का दबदबा कमजोर होगा। मध्य पूर्व की राजनीति में इस बदलाव का क्या असर होगा,

यह धीरे-धीरे स्पष्ट होगा, लेकिन ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल वसूलने का अधिकार मिलना खाड़ी देशों को शायद ही पसंद आए। युद्ध के दौरान, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार करने का सुझाव दिया था, जिस पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने काम भी शुरू कर दिया था। कतर की एक निर्माण कंपनी ने पुष्टि की है कि उसे दुबई से एक टेलीफोन आया था, जिसमें उससे इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। खाड़ी देश 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहे हैं। ईरान में संभावित संघर्ष ने इस समुद्री मार्ग के खतरों को उजागर कर दिया है। नतीजतन, खाड़ी देश होर्मुज के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। \होर्मुज जलडमरूमध्य को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? जिस वैकल्पिक मार्ग की योजना बनाई जा रही है, उसमें पाइपलाइन और जमीनी गलियारे शामिल हैं। 'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पहले से ही इस जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से दरकिनार करने के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहे हैं। सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है, ईरान के साथ तनाव की स्थिति में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उभरी है। यह मार्ग सऊदी अरब साम्राज्य के पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर पर यानबू बंदरगाह तक लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैला है। इस पाइपलाइन की क्षमता लगभग 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और यह निर्यात प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त, यूएई भी अपनी 'अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन' का उपयोग कर रहा है, जो भूमि पर मौजूद हबशान तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी पर स्थित फुजैराह बंदरगाह से जोड़ती है।\इस पाइपलाइन से तेल का प्रवाह कितना है? इस पाइपलाइन की क्षमता प्रति दिन 1.8 मिलियन बैरल तेल निर्यात करने की है। यह क्षमता अभी भी कम है। वर्तमान में भी इसका उपयोग इसकी क्षमता से कम हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकता है। सऊदी अरब पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाएगा। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने या अतिरिक्त मार्ग बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, वह लाल सागर के तट पर नए निर्यात टर्मिनल भी विकसित कर रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षी 'नियोम' परियोजना भी शामिल है। इस बीच, यूएई अपनी बाईपास क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए फुजैराह तक एक और पाइपलाइन बनाने की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। जटिल सीमा-पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तुलना में इन विकल्पों को लागू करना अधिक तेज़ माना जाता है। इन दोनों देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना भी है। मध्य पूर्व में भविष्य की राजनीति कैसी होगी, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। ईरान के हमलों ने मध्य पूर्व के देशों के बीच विश्वास को हिला दिया है और इस घाव को भरने में समय लगेगा





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