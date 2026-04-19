ईरान की नाकेबंदी से शांति वार्ता पर संकट, अमेरिका की धमकी के बीच पाकिस्तान में होनी है बातचीत

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ईरान ने नौसैनिक नाकेबंदी के कारण अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सख्त लहजे में ईरान को चेतावनी दी है। इस बीच, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी तय थी, लेकिन ईरान की ओर से अपने प्रतिनिधियों को भेजने में झिझक देखी जा रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को समझौते के लिए अंतिम चेतावनी दी है, वहीं ईरान नाकेबंदी से नाराज होकर वार्ता से पीछे हटने की धमकी दे रहा है। दूसरे दौर की यह महत्वपूर्ण वार्ता इस्लामाबाद में ही प्रस्तावित है, परंतु इसमें कई जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट जहाजों पर ईरान द्वारा की गई गोलीबारी युद्धविराम समझौते का पूर्ण उल्लंघन है। इसके बावजूद, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। ट्रम्प ने एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि ईरान ने अमेरिका की शर्तों का पालन नहीं किया, तो उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच, ईरान ने नौसैनिक नाकेबंदी को अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है और शांति की संभावनाओं को धूमिल कर सकती है।

ईरान ने फिलहाल पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय नहीं लिया है। अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का रुख स्पष्ट है कि जब तक अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि, ईरान के प्रतिनिधिमंडल के मंगलवार को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के शामिल होने की संभावना थी। लेकिन, ईरान ने अभी तक अपनी टीम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से दोनों देश अपने वार्ताकारों के नाम गुप्त रख रहे हैं। लेकिन, यह संभावना प्रबल है कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ईरान की ओर से इस वार्ता का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरान के बंदरगाहों और तट पर लगाई गई नाकेबंदी को सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है। इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरानी जनता पर इस तरह का सामूहिक दंड थोपना युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के बीच फोन पर हुई बातचीत में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका-ईरान संघर्ष भी शामिल था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान के लिए प्रस्थान करेगा। हालांकि, इस बार वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। ट्रम्प ने स्वयं मीडिया से कहा कि उप राष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पश्चिम एशिया के लिए उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता का नेतृत्व करेंगे। उनके दामाद जेरेड कुशनर भी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं, व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि वेंस पाकिस्तान जा रहे हैं। इस विरोधाभासी जानकारी के कारण अमेरिकी टीम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। 'देश गरिमा' नामक जहाज सुरक्षित रूप से भारत के लिए रवाना हो गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है।

ईरान से होने वाली इस वार्ता का नेतृत्व इस बार स्टीव विटकॉफ करेंगे, जो पश्चिम एशिया में शांति मिशन के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के विशेष दूत हैं। ट्रम्प ने रविवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को फोन पर बताया कि स्टीव दूसरे दौर की वार्ता के लिए सोमवार रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर भी मंगलवार की वार्ता में शामिल होंगे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पहले दौर की वार्ता का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस इस दौर में भाग लेंगे या नहीं।

यह भी बताया जा रहा है कि मंगलवार की वार्ता शुरू होने से पहले, रविवार को ही अमेरिका के पांच जेट विमान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अगले दिन पांच और जेट विमानों के पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान में सुरक्षा की नाजुक स्थिति को देखते हुए, अमेरिका ने अपने वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ही सैन्य कर्मियों को सौंपने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ईरान ने कल होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी की, जो युद्धविराम समझौते का पूर्ण उल्लंघन है। यह अच्छी बात नहीं है, है ना? उन्होंने आगे कहा, हम ईरान के सामने एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को नष्ट कर देगा।





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