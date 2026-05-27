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ईरान-अमेरिका अनौपचारिक समझौता: होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग बहाली की तैयारी

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ईरान-अमेरिका अनौपचारिक समझौता: होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग बहाली की तैयारी
होर्मुज जलडमरूमध्यईरान-अमेरिका तनावतेल व्यापार
📆27-05-2026 18:54:00
📰News Nation
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अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने के लिए अनौपचारिक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें ईरान एक महीने में जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा और अमेरिका सैन्य उपस्थिति घटाएगा।

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक अनौपचारिक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का शुरुआती प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट के तहत ईरान एक महीने के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को संघर्ष से पहले के स्तर पर बहाल करने पर सहमत होगा। इसके बदले में अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को ईरानी क्षेत्रों के आसपास से कम करेगा और नौसैनिक घेराबंदी को हटाएगा। यह समझौता विश्व तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इस ड्राफ्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। प्रस्तावित ड्राफ्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपने सैन्य बलों को हटाने या उनकी संख्या कम करने पर सहमत हो सकता है, लेकिन इसमें शामिल बलों और क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों से जुड़ी शर्तों पर आगे बातचीत की जरूरत है। ईरान की मिजान समाचार एजेंसी ने इस ड्राफ्ट के और विवरण जारी किए हैं, जिसमें बहु-स्तरीय शांति प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। यदि 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, जैसा कि अल जजीरा ने स्टेट मीडिया के हवाले से बताया है। इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। हाल के वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक चिंता बढ़ गई थी। हालांकि, इस समझौते से पहले भी दोनों देशों के बीच हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज ईरानी संपत्तियों जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्राफ्ट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। फिर भी, इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उम्मीद जगाई है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है.

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक अनौपचारिक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का शुरुआती प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट के तहत ईरान एक महीने के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को संघर्ष से पहले के स्तर पर बहाल करने पर सहमत होगा। इसके बदले में अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को ईरानी क्षेत्रों के आसपास से कम करेगा और नौसैनिक घेराबंदी को हटाएगा। यह समझौता विश्व तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इस ड्राफ्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। प्रस्तावित ड्राफ्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपने सैन्य बलों को हटाने या उनकी संख्या कम करने पर सहमत हो सकता है, लेकिन इसमें शामिल बलों और क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों से जुड़ी शर्तों पर आगे बातचीत की जरूरत है। ईरान की मिजान समाचार एजेंसी ने इस ड्राफ्ट के और विवरण जारी किए हैं, जिसमें बहु-स्तरीय शांति प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। यदि 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, जैसा कि अल जजीरा ने स्टेट मीडिया के हवाले से बताया है। इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। हाल के वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक चिंता बढ़ गई थी। हालांकि, इस समझौते से पहले भी दोनों देशों के बीच हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज ईरानी संपत्तियों जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्राफ्ट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। फिर भी, इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उम्मीद जगाई है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है

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